Do tej pory nie do końca wyjaśnione zostały przyczyny występowania różnych form wyprysku, w tym atopowego zapalenia skóry. Wiadomo jednak, że jednym z czynników sprzyjających występowaniu tej grupy schorzeń skóry jest drożdżak Malassezia sympodialis. Ten gatunek drożdży jest jednym z najczęstszych, występujących na skórze i to zarówno u zdrowych, jak i chorych osób. Ponieważ u osób z wypryskiem bariera, jaką naturalnie tworzy skóra jest bardzo krucha i delikatna, często dochodzi do zakażenia tym grzybem i progresji choroby.

Szwedzcy naukowcy sprawdzili działanie 21 peptydów na kolonie Malassezia sympodialis. Okazało się, że 6 peptydów może z powodzeniem zostać użyte w celu likwidacji zakażenia tym drożdżakiem.

„Wiele problemów musi zostać jeszcze rozwiązanych zanim peptydy te będą mogły być stosowane u ludzi.” - podsumowuje Tina Holm, zaangażowana w te badania - „Jednak atrakcyjne właściwości tych naturalnych antybiotyków tj. toksyczne działanie wobec drożdżaków nawet przy niskich stężeniach połączone z brakiem toksyczności dla komórek naskórka, czyni je szczególnie interesującymi. Mamy nadzieję, że peptydy te będą mogły w przyszłości być stosowane w celu złagodzenia objawów u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, co pozwoli znacznie poprawić ich komfort życia.”

