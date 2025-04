Tym, co naprowadziło naukowców na ślad GM – CSF jest fakt, że u myszy pozbawionych tego czynnika wzrostu, komórki układu immunologicznego tzw. limfocyty T pomocnicze 17 (Th17) nie powodowały wystąpienia zwierzęcej postaci stwardnienia rozsianego. Udowodniono już wcześniej, że Th17 pełnią bardzo istotną rolę w mechanizmie powstawania tej choroby autoimmunologicznej, nie do końca wiadomo było jednak dlaczego.

„Nikt do tej pory nie stwierdził związku pomiędzy GM –CSF i komórkami Th17.” – tłumaczy prof. Abdolmohamad Rostami, ordynator Oddziału Neurologii przy Uniwersytecie Thomasa Jeffersona – „W tej pracy udało się nam pokazać, że GM – CSF pochodzący z Th17 pełni bardzo ważną rolę w mechanizmie prowadzącym do rozwoju procesu zapalnego w ośrodkowym układzie nerwowym. Teraz dzięki temu, że wiemy, jak działają komórki Th17 i lepiej zrozumieliśmy ich biologię, możemy pomyśleć o stworzeniu nowych metod leczenia.”

Stwardnienie rozsiane jest chorobą, w której dochodzi do niszczenia przez układ immunologiczny chorego osłonek mielinowych, chroniących wypustki komórek nerwowych. Niestety to, dlaczego tak się dzieje, w dalszym ciągu pozostaje zagadką. Praca opublikowana w czasopiśmie Nature Immunology jest ważnym krokiem na drodze do zrozumienia tego mechanizmu.

