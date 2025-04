Prace nad wynalezieniem nowego leku rozpoczęły się już w 2007 roku. Od tego czasu przebadano 12000 substancji, by w końcu natrafić na związek o potencjale leczniczym. NITD609 działa na dwa najbardziej niebezpieczne gatunki zarodźców malarii: Plasmodium falciparum oraz Plasmodium vivax. Wykazuje również skuteczność w leczeniu postaci nieodpowiadających na terapię innymi dostępnymi lekami przeciwmalarycznymi. Wszystko za sprawą nowego niespotykanego dotąd mechanizmu działania, na który parazyty nie wykształciły jak dotąd oporności. Przy tym lek nie wykazał jak na razie żadnych efektów ubocznych w badaniach na hodowlach komórek ludzkich oraz w testach na zwierzętach.W przebiegu cyklu życiowego zarodźce malarii przyjmują różne formy. W organizmie ludzkim zarodźce dostają się do krwi i atakują czerwone krwinki doprowadzając do ich rozpadu. Na tym właśnie etapie działa NITD609 blokując produkcję niezbędnych pasożytowi białek.Odkrycie tego leku jest przełomowe również z innej przyczyny. Jeśli wszystkie łączone z nim nadzieje urzeczywistnią się będzie to terapia wymagająca podania jednej dawki w postaci tabletki. Przez to będzie to leczenie tanie i dostępne również w krajach najuboższych. Zachorowania na malarię występują bowiem najczęściej w biednych krajach Afryki, gdzie zgodnie z obliczeniami średnio co 45 sekund z powodu malarii umiera jedno dziecko. (kp/pk)

