Rak jajnika jest nowotworem trudno wykrywalnym we wczesnym stadium rozwoju, co oznacza, że bardzo długo może pozostawać w stanie utajenia stale rozwijając się, co pogarsza tylko perspektywę leczenia.

Badanie zostało przeprowadzone przez grupę naukowców z Rush University Medical Center w Chicago. Grupa kobiet została przebadana w kierunku przeciwciał przeciw mezotelinie, białka obecnego na powierzchni komórek raka jajnika. W grupie tej część kobiet cierpiała na problemy z niepłodnością (109), raka jajnika (28) albo nienowotworowe zmiany jajników (24), podczas gdy pozostałe (152) były zdrowe.

Jak twierdzą naukowcy, przeciwciała znaleziono we krwi większości kobiet z rakiem jajnika, jak również u kobiet cierpiących na bezpłodność wynikającą z zaburzeń funkcji jajnika. Natomiast nie było ich we krwi kobiet zdrowych lub z nienowotworowymi zmianami w obrębie jajnika.

Przewodnicząca badania dr Judith Luborsky powiedziała: ,,Odkrycie to jest niezmiernie istotne dlatego, że obecne testy medyczne nie są w stanie wykryć raka jajnika na wczesnym etapie rozwoju, co oczywiście przekłada się na wysoką śmiertelność”.

Z kolei Laura McCallum, rzecznik organizacji Cancer Research UK, twierdzi, że wyniki badania są obiecujące, ale do stwierdzenia całkowitej przydatności diagnostycznej należy przeprowadzić badania na dużo większej liczbie kobiet.

Wyniki badania, opublikowane przez Amerykańskie Towarzystwo do spraw Badań nad Rakiem, zostały zamieszczone w magazynie Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Źródło: BBC/ar

