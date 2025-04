Poradnia jest częścią wielospecjalistycznego ośrodka SANUS mieszczącego się w Stalowej Woli. Obiekt wyposażony jest w najnowszej generacji aparat USG, rezonans magnetyczny, pracownię densytometrii, oraz aparat RTG. Wszystkie te urządzenia umożliwiają najnowocześniejszą diagnostykę m.in. chorób stawów. Dzięki tej apatarurze można wykryć wczesne zmiany chorobowe w nawet najdrobniejszych stawach (zapalenie błony maziowej, płyn w jamie stawowej, obrzęk szpiku kostnego, nadżerki kostne).

– Ta diagnostyka umożliwia nam oprócz badań immunologicznych na rok do półtora roku wcześniej wykrycie zmian zapalnych aniżeli jest to możliwe przy użyciu tradycyjnej metody RTG rąk – podkreśla dyrektor Zbigniew Gola reumatolog i internista z Poradni Wykrywania Wczesnego Zapalenia Stawów Wielospecjalistycznego ośrodka medycznego SANUS. I dodaje: – Dużą pomocą służy nam także aparat rezonansu magnetycznego, który wykazuje nam wszelkiego rodzaju obrzęki szpiku, zgodnie ze standardami zachodnimi (Anglia, Szwajcaria, Szwecji). Tego typu procedury wykonuje się począwszy od POZ, który wykonując podstawowe badania i krótką ścieżką kieruje do takiej poradni jak nasza, pacjent nie czeka od 6 do 12 miesięcy na poradę, tylko w przeciągu 2 tygodni zostaje przyjęty, zostaje zdiagnozowany, ma wykonane wszystkie badania.

Współpraca z laboratorium analitycznym pozwala na wykonanie wszystkich koniecznych badań laboratoryjnych w zakresie podstawowym, jak również specjalistycznych badań immunologicznych w zaledwie 2 tygodnie od przyjęcia pacjenta.

– W ciągu 3 tygodni od przyjęcia, mając już wyniki wszystkich badań, mamy możliwość włączenia konkretnego leczenia dla takiego pacjenta, który może być prowadzony przez lekarza POZ lub poradnię reumatologiczną przez kilka następnych miesięcy – podsumowuje dr Gola.

W ośrodku prowadzone jest także leczenie biologiczne pacjentów niereagujących na terapię standardową, z dużym nasileniem procesu chorobowego. Wszystko dzięki współpracy poradni oraz oddziałów szpitala, reumatologicznego, dermatologicznego, rehabilitacyjnego i chorób metabolicznych z integralną częścią ośrodka, Podkarpackim Centrum Innowacji Medycznych. – Dysponujemy wszystkimi możliwymi lekami, które są zarejestrowane na świecie. Mamy w tej chwili kilkadziesiąt osób w terapii biologicznej – zaznacza dr Gola.

Leki biologiczne należą do jednych z najnowszych osiągnięć współczesnej medycyny. Zostały wytworzone za pomocą metod inżynierii genetycznej i mają na celu regulowanie i modyfikowanie procesu zapalnego toczącego się w organizmie.

Wpływają one na reakcję i odpowiedź immunologiczną organizmu, sterując wytwarzanymi białkami, aktywując bądź osłabiając ich reakcję biologiczną. Nie prowadzą one do wyleczenia choroby, lecz modyfikują jej przebieg, łagodzą objawy i wywołują często remisję (czyli wyciszenie objawów choroby).

Przykładowo zastosowanie leków biologicznych w leczeniu chorych z wczesnym reumatoidalnym zapaleniem stawów nie tylko zmniejsza nasilenie objawów, ale również w znaczący sposób zapobiega uszkodzeniu stawów, czyli modyfikuje przebieg choroby. Zastosowane w późniejszym etapie choroby redukują ból i powstrzymują jej dalszy rozwój.

Wczesna diagnostyka i terapia to nie wszystko. Kluczowa jest również rehabilitacja. W ośrodku Sanus pacjenci z RZS mają możliwość skorzystania z bogatej oferty rehabilitacyjnej. Ośrodek ma salę ćwiczeń, siłownię, basen, komorę kriogeniczną oraz gabinety masażu leczniczego.

Prowadzone są również zabiegi z zakresu fototerapii, elektroterapii, laseroterapii, hydroterapii, magnetoterapii, terapii manualnej i krioterapii. Do innych nowoczesnych metod wykorzystywanych w placówce zaliczyć można łączenie farmakoterapii i rehabilitacji z terapią hiperbaryczną – w Stalowej Woli znajduje się jedna z 5 komór hiperbarycznych w kraju.

Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS) to choroba autoimmunologiczna, która nierozpoznana i nieleczona odpowiednio wcześnie prowadzi po latach do niepełnosprawności i skrócenia długości życia. RZS to przewlekły proces zapalny wielu stawów, wynikający z autoagresywnego zachowania organizmu pacjenta. Układ odpornościowy zaczyna wytwarzać przeciwciała, które niszczą własne tkanki, wywołując zapalenie i ból. Proces zapalny zazwyczaj obejmuje stawy i mięśnie. Z czasem proces zapalny może także objąć naczynia krwionośne, a zmiany mogą pojawić się również w narządach wewnętrznych takich jak nerki płuca czy wątroba.

Źródło: www.poradnia-reumatologiczna.pl/ mk

