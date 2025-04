Naukowcy pracujący w amerykańskim Departamencie Rolnictwa (USDA) opracowali racje żywnościowe z ugotowanym pokarmem o nazwie Instant Corn Soy Blend (Mieszanka sojowo-kukurydziana typu instant), mające służyć suplementacji posiłków, szczególnie u małych dzieci. Prace były prowadzone przez technologa żywności Charlesa Onwulatę z Agencji Badan Rolniczych (ARS) podlegającej USDA.

Onwulata od ponad dekady pracował nad mieszanką żywieniową, współpracował z zespołem naukowców USDA, kierownikami projektów, urzędnikami i działaczami międzynarodowych agencji pomocy. Onwulata opracował nowy produkt spożywczy przy użyciu tej samej technologii, która służy do wyrobu gotowych do spożycia, dmuchanych chrupek czy płatków śniadaniowych. Produktów znanych od ponad 50 lat. Stosując metodę ekstruzji do przygotowania Instant Corn Soy Blend, w bardzo krótkim czasie otrzymywany jest ugotowany produkt, wszystko dzięki warunkom wysokiej temperatury i ciśnienia. Chrupiący produkt opuszcza wytłaczarkę po czasie krótszym niż dwie minuty. Otrzymana mieszanka jest następnie kruszona, mielona i dzielona w porcje żywnościowe.

Technologia stosowana przez ARS znacząco zwiększa dostępność i prawidłową suplementację witamin i minerałów w stosowanych racjach żywnościowych. Takie racje żywnościowe mogą służyć do masowego żywienia małych dzieci i innych potrzebujących osób. Instant Corn Soy Blend może znaleźć zastosowanie w programach żywienia dzieci i dożywiania szkolnego prowadzonych w ponad 30 krajach.

