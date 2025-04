Do bibliotek, szkół i domów kultury w całej Polsce wyruszyli „młodzi profesjonaliści”, którzy wspólnie z uczniami szkół średnich i ostatnich klas gimnazjów wspólnie rozmawiają o karierze, studiach, nowych zawodach, a także roli nowoczesnych technologii w ich przyszłej pracy. Jednym z nich jest Wojciech Syrocki, innowator i pomysłodawca programu edukacyjnego RoboCAMP, który podczas 14 spotkań w 8 województwach podzieli się z 406 uczestnikami swoją pasją do robotów!

Podczas spotkań z Wojtkiem Syrockim młodzież dowiaduje się jaka była droga do założenia własnej firmy, jak wygląda praca przedsiębiorcy, skąd pomysł na hasło nauka poprzez zabawę, jak wyglądają zajęcia z robotyki, na których dzieci budując roboty nie tylko świetnie się bawią, ale także zdobywają wiedzę z matematyki, fizyki oraz informatyki. Rozmawiają o nowych zawodach, które mają szansę na rynku, o możliwości wykorzystania nowych technologii w biznesie. Wszystko w formie warsztatu i wspólnych ćwiczeń.

„Wielu młodych ludzi po skończeniu szkoły zastanawia się jakie studia wybrać, jaki kierunek będzie gwarantował znalezienie ciekawej pracy. Obecnie warto postawić na zawody związane z nowymi technologiami, które nie tylko dają mnóstwo perspektyw, ale przede wszystkim satysfakcję i szansę zrealizowania swoich marzeń dzięki pracy zawodowej”. - tłumaczy Wojciech Syrocki – „Udział w spotkaniach to wspaniała okazja do przekazania młodym ludziom swojego doświadczenia, zainspirowania i zmotywowania do działania i realizacji planów. Przede wszystkim staram się zachęcić uczestników spotkań, aby realizowali swoje pasje i jak najwcześniej zdobywali doświadczenie i umiejętności, które będą potrzebne w przyszłości na rynku pracy, a których niekoniecznie uczy szkoła” – dodaje.

Miejsce spotkań

Spotkania z „młodymi profesjonalistami” organizowane są w bibliotekach publicznych, szkołach oraz instytucjach zajmujących się kulturą i edukacją, w miejscach sprzyjających kreatywnej dyskusji i wymianie poglądów na przyszły rynek pracy.

Młodzież pozytywnie ocenia program edukacyjny

Aż 97% uczestników spotkań z „młodymi profesjonalistami” ocenia je pozytywnie, zaś 4 na 5 młodych osób potwierdza, że dzięki nim wie więcej o różnych zawodach, roli nowych technologii w pracy zawodowej, czego się uczyć i jaki zawód wybrać.

Projekt „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy „YouthSpark” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Źródło: Materiały prasowe JustaPR/ (dr)

