Historia nowego leku przeciwbólowego rozpoczyna się razem z odkryciem nowego kanału sodowego PN1/Nav1.7 zaangażowanego w proces przesyłania bodźców bólowych w neuronach. Występuje on jedynie na obwodowych komórkach nerwowych m.in. odpowiedzialnych za odczuwanie bólu. Lek blokujący ten kanał będzie w pełni kontrolował odczucie bólu w wielu przewlekłych chorobach.„Kiedy pacjent otrzymuje opiaty np. morfinę bodźce bólowe są w dalszym ciągu przesyłane z nerwów czuciowych do ośrodkowego układu nerwowego. Działanie morfiny w mózgu polega na zmniejszeniu i zmianie odczuwania bólu, ale jednocześnie dochodzi do upośledzenia oceny sytuacji i możliwego uzależnienia.” - wyjaśnia dr Simon Halegoua uczestniczący w projekcie - „Razem z odkryciem leku blokującego kanał sodowy PN1/Nav1.7 sygnały bólowe nie będą przekazywane nawet przez nerwy czuciowe. Ponieważ ośrodkowy układ nerwowy jest poza zasięgiem działania leku, nie będą występowały dodatkowo działania uboczne ani uzależniające właściwości.”Nowy medykament znajdzie z pewnością zastosowanie w leczeniu bólu przewlekłego towarzyszącego wielu ciężkim chorobom np. nowotworom, reumatyzmowi, migrenom, przy oparzeniach. W tym momencie badania nad działaniem leku znajdują się na etapie II fazy badań klinicznych w Anglii i Kanadzie. Musimy więc uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości.Źródło: Science Daily/ kp

