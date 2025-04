Lek przeciwbólowy, o roboczej nazwie CBD3 jest krótkim peptydem i wykorzystuje niejako „drogę na skróty” w leczeniu bólu. Zakłóca on pracę kanałów wapniowych biorących udział w wytwarzaniu bodźca bólowego, jednak w przeciwieństwie do obecnie stosowanych preparatów nie robi tego bezpośrednio. Dzięki temu będzie możliwe uniknięcie wielu działań niepożądanych, takich jak ograniczenie koordynacji ruchowej, problemy z pamięcią, czy depresja.

„Wzdłuż drogi przewodzącej impulsy bólowe w rdzeniu kręgowym znajdują się komórki zwane nocyceptorami, zajmujące się wykrywaniem tych impulsów. Posiadają one bardzo dużo kanałów wapniowych na swojej powierzchni.” – tłumaczy dr Rajesh Khanna, testujący nowy peptyd – „Ponieważ stosowany przez nas peptyd nie hamuje przepływu wapnia bezpośrednio oczekujemy, że będzie on bardziej specyficzny w swoim działaniu, co zapewni mniej efektów ubocznych.”

Wcześniejsze międzynarodowe badania udowodniły, jak wielką role w odczuwaniu bólu pełnią kanały wapniowe. Naukowcy wierzą, że peptyd CBD3 będzie mógł zostać z powodzeniem zastosowany w leczeniu bólu przewlekłego towarzyszącego wielu stanom chorobowym.

