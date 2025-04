Fot. Gyncentrum

Na Śląsku rusza pierwsza kampania, której celem jest wsparcie dla kobiet z problemem nietrzymania moczu. Już w dniach od 15 do 23 maja będą mogły one poddać się bezpłatnym konsultacjom ginekologicznych w jednej z katowickich klinik.

Reklama

Nietrzymanie moczu - kampania "Znów pewna siebie"

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nietrzymanie moczu (NTM) to choroba społeczna, na którą cierpi około 5% społeczeństwa. Okazuje się, że wśród kobiet NTM występuje częściej niż cukrzyca, depresja, czy też nadciśnienie tętnicze. Wstydliwa dolegliwość może być objawem wielu schorzeń i w zależności od przyczyny może mieć różne rodzaje. Dlatego kobiety nie powinny bagatelizować tego często wstydliwego dla nich problemu.

Żeby im dopomóc w rozwiązaniu problemu klinika Gyncentrum Ginekologia Plastyczna w Katowicach właśnie rozpoczyna kampanię „Znów pewna siebie”. Jest ona skierowana do kobiet, które mają problem z nietrzymaniem moczu (NTM). Poprzez bezpłatne konsultacje z ginekologami, specjaliści chcą pokonać barierę wstydu u pań i pokazać, że tę chorobę można wyleczyć.

– "Kampanię kierujemy do kobiet, które mają świadomość swojej dolegliwości, ale nie wiedzą jak z nią walczyć lub się wstydzą, a także do kobiet, które podejrzewają, że mogą cierpieć na to" – mówi ginekolog dr n. med. Anna Bednarska-Czerwińska z Gyncentrum Ginekologia Plastyczna w Katowicach.

Zobacz także: Jakie są objawy nietrzymania moczu?

Reklama

Bezpłatne konsultacje ginekologiczne na Śląsku

Kampania potrwa w sumie trzy miesiące. W każdym miesiącu przez tydzień w Gyncentrum panie z podejrzeniem NTM będą mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji ginekologicznych. Natomiast podczas indywidualnych spotkań ze specjalistą dowiedzą się więcej o swoim problemie i o tym, w jaki sposób mogą z nim walczyć.

– "Wiele kobiet traktuje tę dolegliwość jako przeszkodę w karierze i życiu towarzyskim. Czują wstyd, bezradność i niskie poczucie własnej godności. Dlatego podczas konsultacji lekarze będą starać się uświadomić, że NTM to schorzenie jak każde inne i można go wyleczyć. Specjaliści obalą między innymi mit mówiący o tym, że NTM musi być uciążliwy dla aktywnych kobiet. Kobiety z tą dolegliwością muszą przełamać w końcu wstyd i nie zwlekać z wizytą u specjalisty. Doskonałą do tego okazją są bezpłatne konsultacje w odbywające się w ramach naszej kampanii" – przekonuje dr Bednarska-Czerwińska.

Pierwsze już w dniach: 15-23 maja. Żeby wziąć w nich udział wystarczy potwierdzić swoją obecność w recepcji Gyncentrum dzwoniąc pod nr tel. 32 359 09 32-33

Więcej informacji: www.estetyka-intymna.pl

Źródło: Materiały prasowe Guarana PR/ bj

Zobacz także: Nietrzymanie moczu - poradnik