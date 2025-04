Ogólne zasady życia z chorym na przewlekłe WZW typu B i C

Osoby chore na przewlekłe WZW mogą normalnie żyć. Nie ma przeciwwskazań do korzystania z zajęć rekreacyjnych i uprawiania sportu oraz kontynuowania przez nich pracy zawodowej, z wyjątkiem stanowisk o szczególnym obciążeniu fizycznym. Z osobą taką mogą także normalnie żyć współmieszkańcy. Wirusy zapalenia wątroby typu B i C przenoszą się poprzez krew, drogą kontaktów seksualnych, możliwe jest także zakażenie okołoporodowe. Nie ma możliwości przeniesienia poprzez dotyk, kichanie, kaszel czy wraz z pożywieniem. Kontakty domowe nie stanowią żadnego zagrożenia, o ile przestrzega się podstawowych zasad bezpieczeństwa, na przykład poprzez nieużywanie wspólnych przyborów do golenia, szczoteczki do zębów czy nożyczek do paznokci. W normalnych warunkach przeniesienie wirusa HBV lub HCV poprzez urządzenia sanitarne jest niemożliwe i nie istnieje ryzyko zarażenia się tą drogą. Wirusy HBV i HCV nie występują bowiem w kale lub w moczu. Podczas kontaktów seksualnych należy stosować prezerwatywę, która prawidłowo zastosowana zapewnia ochronę przed przeniesieniem zakażenia. Ważne jest, aby współmieszkańcy osób chorych na przewlekłe WZW typu B i C zostały zaszczepione przeciwko HBV. Matka zarażona wirusem HBV i HCV powinna podlegać specjalnej opiece i należy wdrożyć specjalną okołoporodową procedurę postępowania. Kobieta HCV-dodatnia może karmić piersią. Noworodki, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki anty-HBV i immunoglobulinę anty-HBs również mogą być karmione piersią.

Należy również pamiętać, że osoba chora na przewlekłe WZW typu B lub C wymaga kontroli lekarskich i monitorowania aktywności zakażenia. Część z nich zostaje zakwalifikowana do leczenia przeciwwirusowego, które nie jest pozbawione objawów ubocznych. Wówczas pacjenci muszą podlegać regularnym wizytom w poradni hepatologicznej. Warto wspierać taką osobę i pomagać jej przetrwać najtrudniejsze momenty.

Jak postępować w kontaktach z chorym na WZW typu A?

Osoby w ostrej fazie WZW typu A powinny unikać przygotowywania posiłków dla innych osób oraz przestrzegać zasad higieny rąk i stosować prezerwatywę w czasie kontaktów seksualnych.

