Na co warto się zaszczepić?

Aby wjechać na teren Indii Polacy nie muszą posiadać żadnych obowiązkowych szczepień. Mimo to, ze względu na zagrożenie, europejczykom zaleca się posiadanie ważnych szczepień przeciwko: zapaleniu wątroby typu A i B, tężcowi i błonicy, poliomyelitis oraz durowi brzusznemu.

Osoby wybierające się na dłużej warto także zaszczepić przeciw wściekliźnie i meningokokowemu zapaleniu mózgu.

Jeśli turysta przyjeżdża do Indii z kraju z odnotowanymi przypadkami żółtej gorączki, musi koniecznie zachować środki ostrożności i wykonać przed przyjazdem szczepienie ochronne.

Polecamy: Na czym polega choroba morska?

Uwaga na wszędobylskie komary

W okresie monsunu w Indiach istnieje zagrożenie zakażenia malarią. Należy w związku z tym stosować środki ochronne takie jak: moskitiery i substancje odstraszające komary. Przed podróżą należy skonsultować się z lekarzem specjalistą chorób zakaźnych, który zależnie od trasy podróży zaleci odpowiedni lek przeciwmalaryczny.

Niektóre z leków stosowanych profilaktycznie należy zacząć przyjmować już przed podróżą. Dlatego nie należy zwlekać z konsultacją lekarską do ostatniej chwili.

Jak uniknąć zatrucia pokarmowego?

W Indiach należy zwracać szczególną uwagę na to, co spożywamy. Wybierajmy czyste klimatyzowane restauracje zamiast ulicznych stoisk z jedzeniem. Dokładnie myjmy owoce i warzywa przed spożyciem. Do picia nadaje się woda i napoje butelkowane lub w inny sposób fabrycznie zamknięte.

Kuchnia indyjska bardzo różni się od polskich specjałów. Bezpieczniej jest spokojnie i powoli decydować się na nowości kulinarne. Początkowo mogą pojawić się niewielkie dolegliwości żołądkowe z biegunką włącznie. Wynikają one z potrzeby przystosowania się organizmu do innych produktów, przypraw, odmiennej flory bakteryjnej. Te dolegliwości na ogół ustępują bez żadnych następstw.

Polecamy: Niezbędnik podróżnika

Indyjskie słońce też bywa szkodliwe

Indie to kraj o gorącym klimacie. Przed podróżą należy zaopatrzyć się w nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne oraz kremy z filtrem UV - SPF przynajmniej 15. Jest to szczególnie ważne dla osób o jasnej karnacji, blond i rudych włosach, a także osób starszych i dzieci.

Na każdą wyprawę czy choćby dłuższy spacer należy zabrać ze sobą odpowiednią ilość płynów. Ciało mocno poci się w wysokich temperaturach, uzupełnienie płynów ochroni nas przed odwodnieniem organizmu.

Reklama