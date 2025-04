Przed wyjazdem

Aby dostać się na teren Kuby nie jest wymagana międzynarodowa karta szczepień, nie ma tam bowiem, żadnych szczepień obowiązkowych.

Zaleca się jednak uodpornienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, błonicy, tężcowi, polio, durowi brzusznemu oraz przeciwko wściekliźnie. To ostatnie jest ważne głównie dla osób wybierających się nie do kurortów wypoczynkowych, ale na tereny małych miasteczek i wsi.

Na Kubie zaleca się używanie do picia i mycia zębów tylko wody przegotowanej lub butelkowanej. Unikajmy nawet drinków z kostkami lodu.

Należy unikać pokarmów sprzedawanych na ulicach, szczególnie potraw z owocami morza. Zakupione owoce należy dokładnie umyć a najlepiej sparzyć gorącą wodą. Nie przestrzeganie tych zasad grozi amebozą (pełzakowicą). Choroba o przebiegu od łagodnego do nawet śmiertelnego. Przebiega pod postacią biegunki, niekiedy prowadzi do tworzenia się ropni wewnątrz jelitowych.

Denga

Kuba jest krajem wolnym od malarii. Mimo to należy wystrzegać się komarów i stosować środki odstraszające. Owady te roznoszą bowiem gorączkę denga.

Objawy choroby wahają się od łagodnej do ciężkiej gorączki z bólem głowy, bólem gałek ocznych, bólami mięśniowymi, wysypką, wybroczynami i małopłytkowością. Wysypka pojawia się po ustąpieniu gorączki i utrzymuje się przez 2-4 dni. Niestety, nie istnieje ani szczepionka ani leki profilaktyczne przeciwko gorączce denga.

inne zagrożenia

Przed wylotem na Kubę, należy zaopatrzyć się w środki chroniące przed promieniowaniem słonecznym. Nakrycie głowy, dobre okulary przeciwsłoneczne i kremy z filtrem UV powinny znaleźć się w bagażu każdego podróżnika.

Warto także zabrać ze sobą skompletowaną apteczkę, z lekami przeciwbiegunkowymi, przeciwgorączkowymi, środkami do doustnego nawadniania w przypadku biegunki, a także z zapasem przyjmowanych leków oraz ze środkami opatrunkowymi.

Osoby ze wszczepionym stymulatorem serca powinny przed wylotem na Kubę skonsultować się z lekarzem kardiologiem. Na wyspie tej zdarzają się burze elektromagnetyczne, które mogą zakłócić pracę tych urządzeń.