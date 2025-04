Jakie szczepienia wykonać?

Turyści przybywający z Polski do Australii, nie muszą posiadać żadnych specjalnych szczepień. Zaleca się jedynie zaszczepienie przeciwko błonicy, tężcowi oraz polio.

Są to szczepienia obowiązkowe w Polsce i każdy obywatel, który nie miał żadnych przeciwwskazań jest zaszczepiony. Wyjątek stanowi tężec. Ważność tego szczepienia wynosi ok. 8 lat Dlatego warto powtarzać to szczepienie, nawet jeśli nie wyjeżdżamy z kraju.

Inaczej się przedstawia sytuacja, jeśli nie jedziemy do Australii z Polski. Turyści, którzy przed przybyciem do Australii przebywali w krajach zagrożonych żółtą febrą, powinni posiadać zaświadczenie o szczepieniu przeciwko tej chorobie.

Reklama

Osoby przewlekle chore

Osoby przewlekle chorujące, przed wyjazdem do Australii powinny zaopatrzyć się w zapas odpowiednich leków. Fakt posiadania leków należy zgłosić na lotnisku. Przy dużych ilościach konieczne może być posiadanie zaświadczenia lekarskiego o konieczności przyjmowania tych środków.



Na terenie Australii nie występuje zagrożenie malarią.

Woda

W miastach woda wodociągowa jest odpowiedniej jakości i może być używana bezpośrednio do picia.

Wybierając się w podróż, warto zabrać ze sobą zapasy wody. W Australii bowiem, jest wiele terenów nie zaludnionych i przemierzając kraj możemy przez wiele kilometrów nie napotkać żadnej ludności ani sklepu z możliwością zaopatrzenia się w wodę.

W mniejszych miejscowościach, woda używana ze studni może nie być bezpieczna dla przybyszów.

Środki chroniące przed porażeniem

Australia to kraj gorący, a dziura ozonowa nad tym terenem jest większa niż w innych częściach świata. Dlatego tak ważne jest, aby stosować odpowiednie środki ochronne, takie jak nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne dobrej jakości, oraz kremy ochronne z filtrem UV .

Zobacz też: Apteczka podróżnika - o czym trzeba pamiętać?

Reklama

Dokuczliwe zwierzęta

Na osoby wybierające się w tereny buszu, czeka wiele dodatkowych niebezpieczeństw, takich jak liczne gatunki jadowitych węży i pająków. Tu trudno o odpowiednie pewne zabezpieczenie, ważna jest jednak odzież ochronna, ostrożność oraz słuchanie poleceń przewodnika.



Na północy, w centrum i zachodzie kraju wyjątkowo uciążliwa przeszkodę w zwiedzaniu mogą stanowić muchy. Choć nie są niebezpieczne, przydatna może okazać się siatka chroniąca twarz i kark przed natrętnymi owadami.



Naczelną zasadą w Australii powinno być bezwzględne przestrzeganie prawa oraz zakazu kąpieli na plażach. Specjalne tablice ostrzegają przed miejscami, gdzie znajdują się groźne krokodyle lub meduzy z trującym jadem.

Nie stosowanie się do ostrzeżeń, może być bardzo groźne w swych konsekwencjach.

Zobacz też: Co nas gryzie w wakacje?