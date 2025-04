Szczepienia

Przy wjeździe do Meksyku nie jest wymagane posiadanie międzynarodowej karty szczepień.

Nie mniej jednak, dla własnego bezpieczeństwa warto wykonać szczepienie przeciwko: wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, błonicy, tężcowi i polio. Osoby wybierające się w tereny wiejskie powinny rozważyć zaszczepienie się przeciwko durowi brzusznemu oraz wściekliźnie.

Zagrożenie chorobami

Jeśli ktoś wybiera się do rzadko odwiedzanych przez turystów regionów: Chiapas, Quintana Roo, Sinaloa oraz Tabasco, z pewnością powinien stosować środki odstraszające komary oraz leki przeciwmalaryczne. Są to bowiem jedne z nielicznych obszarów Meksyku, na których ciągle istnieje zagrożenie malarią.

Meksyk, to kraj o wysokim ryzyku zakażenia amebozą, inaczej zwana pełzakowicą. Wywoływana jest przez pierwotniaka Entamoeba histolytica. Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową.

Pasożyt ten jest oporny na działanie chloru w wodzie i długo żyje na owocach i warzywach. Choroba przebiega pod postacią biegunki. Aby uchronić się przed zakażeniem należy do picia stosować wodę butelkowaną (a nie wodociągową), nie pić drinków z kostkami lodu. Unikać spożywania jedzenia sprzedawanego na ulicznych straganach oraz dokładnie myć wszystkie owoce i warzywa.

W okresie pory deszczowej rośnie zagrożenie zakażeniem cholerą. Wywoływana jest przez bakterie Vibrio cholerae. Droga zakażenie i zapobieganie jest takie samo jak w przypadku amebozy. Cholera charakteryzuje się wymiotami, biegunką oraz bólami brzucha, bez towarzyszącej gorączki.

Inne zagrożenia

Meksyk to kraj o gorącym klimacie. Aby uniknąć poparzenia słonecznego należy stosować takie środki ochronne jak nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne oraz kremy z filtrem UV.

Od lipca do listopada w regionie zatoki Meksykańskiej mogą występować huragany, a sam Meksyk jest terenem zagrożonym trzęsieniem ziemi.

Instrukcje, jak postępować w razie niebezpieczeństwa, znajdują się w każdym hotelu. Nie należy ich lekceważyć ale zapoznać się zaraz po przyjeździe do kraju.

Warto pamiętać, ze Meksyk to kraj słynący ze swej przestępczości. Oczywiście, najsłynniejsze kurorty są miejscami bezpiecznymi. Jednak w miarę możliwości, zostawiajmy najcenniejsze przedmioty oraz dokumenty w hotelowych skrytkach.

Nie wybierajmy się na spacery ubrani w drogą biżuterię, zegarek. Skromność zwiększa szanse na bezpieczeństwo.