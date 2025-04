O czym powinna pamiętać osoba żyjąca ze stomią?



Wytworzenie sztucznego odbytu może doprowadzić do znacznego upośledzenia jakości i aktywności życia człowieka. Związane jest to z utratą kontroli nad wydalaniem i ze zmianą wyglądu ciała. Proces adaptacji do nowych warunków jest długi i bardzo trudny, ale nie niemożliwy.

Zależy to przede wszystkim od stanu psychicznego chorego, jego wiedzy i umiejętności, a także wsparcia bliskich.

Odpowiednia dieta

Dieta osoby ze stomią powinna być bogata w błonnik.

Należy unikać produktów wzdymających (takich jak kapusta, fasola i inne rośliny strączkowe, a także napoje gazowane). Posiłki powinny być spożywane 3-5 razy dziennie w regularnych odstępach czasu, o tych samych porach dnia.

Należy również wypijać dużą ilość płynów – do 2 litrów dziennie.

Pielęgnacja skóry

Pielęgnacja skóry wokół stomii jest bardzo ważna. Jest ona bardzo często narażona na kontakt z treścią jelitową i moczem, co może skutkować podrażnieniami. Te zaś mogą przekształcać się w trudno gojące rany, które uniemożliwią odpowiednie przymocowania worka.

Na początku zmiana worka może zająć dłuższą chwilę, ale z upływem czasu pacjenci dochodzą do wprawy.

Ważne jest, by przy każdej zmianie sprzętu umyć skórę wodą i bardzo delikatnym mydłem. Można użyć do tego miękkiej gąbki lub gazy. Następnie skórę dokładnie osuszamy.

Jeśli skóra wokół stomii jest podrażniona od stolca, nie wolno używać na jej powierzchni żadnych kremów lub maści, ponieważ utrudni to przyczepność sprzętu. Wówczas należy zastosować pastę uszczelniająco-gojącą.

Kontrola częstotliwości wypróżnień

U pacjentów z kolostomią po konsultacji z lekarzem można wykonać irygację jelita grubego z wody. Pozwoli to na oczyszczenie jelita z gazów i stolca, a także umożliwi uzyskanie kontroli nad częstotliwością wypróżniania się.

Metoda ta nie może być stosowana u pacjentów z biegunką lub aktywną chorobę Leśniowskiego-Crohna.

Powrót do życia w społeczeństwie

Ze stomią można żyć normalnie: uprawiać sport, chodzić na koncerty czy do znajomych. Wszystko to dzięki workom, które są szczelne i posiadają filtr węglowy maskujący przykry zapach.

Stomia nie jest również przeszkodą do tego, by wrócić do pracy.

