Przyczyny i skutki nykturii

Częstą przyczyną nocnego oddawania moczu są dolegliwości kardiologiczne lub związane z cukrzycą. U mężczyzn w ten sposób może objawiać się choroba prostaty zwana łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Niestety, jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz.

Ta uciążliwa, choć przeważnie niegroźna choroba polega na tym, że duży, przerośnięty gruczoł krokowy powoduje mechaniczną przeszkodę w oddawaniu moczu i nie pozwala na całkowite opróżnienie pęcherza. Jeśli choroba jest nasilona w stopniu umiarkowanym, jej objawy dość łatwo można kontrolować przy pomocy leków. Bywa jednak, iż mimo ich przyjmowania, objawy nasilają się. Wtedy sytuacja jest poważniejsza, gdyż problem staje się nie tylko uciążliwością, ale i potencjalnym zagrożeniem życia – w mechanizmie ucisku dużej prostaty może dojść do całkowitego zatrzymania moczu, a wtedy po pomoc należy zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w najbliższym szpitalu. W takiej sytuacji może być konieczna planowa operacja chirurgiczna w celu zmniejszenia objętości prostaty.

Na wizycie u urologa pamiętaj, by wspomnieć o wszystkich dolegliwościach organizmu, gdyż przyczyn nykturii może być wiele. Warto zabrać ze sobą listę przyjmowanych leków.

Zanim wybierzesz się do urologa, poproś o radę lekarza rodzinnego.

