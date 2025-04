Dlaczego rozwija się drożdżyca?

Jak już wspomniałem we wstępie Candida albicans nie jest mikroorganizmem niezwykłym w naszej jamie ustnej, jednak jak większość drożdżaków nie jest szczególnie patogenny. Jest on kontrolowany przez histatiny występujące w ślinie, czyli białka bogate w histydynę, która jest inhibitorem wzrostu grzyba. Gdy nasz układ odpornościowy ma gorsze chwile ta ochrona jest niewystarczająca i może dojść do rozwoju drożdżycy.

U kogo występuje drożdżyca?

Ponieważ do zaistnienia drożdżycy wymagana jest obniżona odporność siłą rzeczy predysponowane są osoby leczone kortykosteroidami i lekami immunosupresyjnymi. Dodatkowo osoby chorujące na cukrzycę (grzyby lubią wysokie stężenie cukru we krwi), zaburzenia ze strony układu pokarmowego, białaczkę, cierpiące na niedobór witamin z grupy B, a także kobiety w ciąży obarczone są większym ryzykiem zachorowań. Również osoby mające przesuszoną śluzówkę i uzupełnienia protetyczne są predysponowane do drożdżycy. Ważną grupą chorych są noworodki, które zaraziły się od matek cierpiących na drożdżycę pochwy. U zdrowych dzieci choroba jednak się nie rozwija.

Stosowanie antybiotyków sprzyja drożdżycy, ponieważ osłabia inne saprofity flory jamy ustnej, predysponując do rozrostu Candida albicans.

Po czym rozpoznać drożdżycę?

Zazwyczaj, drożdżakowate zmiany mają charakterystyczny wygląd białawych zmian przypominających zsiadłe mleko. Dodatkowo występuje stan zapalny, ból i pieczenie. Występują one, jako przewlekłe zapalenie kątów ust (tutaj mogą powodować pęknięcia nadżerkami), zapalenie języka. U chorych na AIDS zmiany obejmują duży obszar błony śluzowej. Zwykle do postawienia rozpoznania wystarczy obraz kliniczny jednak dla pewności wykonuje się badanie błony śluzowej.

Leczenie drożdżycy

Lekiem stosowanym z wyboru jest nystatyna, która ma działanie przeciwdrożdżakowe. Można ją stosować w drażetkach lub zasypce. W przypadku niewielkich ograniczonych zmian stosuje się leczenie miejscowe roztworem wodnym nystatyny. Innymi lekami stosowanymi w leczeniu drożdżycy jest klotrimazol oraz roztwór zieleni brylantowej. Natomiast u osób szczególnie narażonych na grzyby drożdżakopodobne zaleca się stosowanie 10-20% roztworu boraksu w glicerynie.