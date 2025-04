Wówczas warto zapytać znajomych lub poprzeglądać fora internetowe – tam z pewnością znajdziemy jakieś konkretne opinie o chirurgach plastycznych. Przy wyborze miejsca na pewno nie należy kierować się niską ceną. Tu chodzi o przyszły wygląd i zdrowie, a na tym nigdy nie wolno oszczędzać. I na koniec najważniejsza kwestia. Musimy mieć pewność, że lekarz, do którego się udajemy na pewno jest chirurgiem plastycznym (można to sprawdzić na stronie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej) oraz że ma on doświadczenie w wykonywaniu tego typu zabiegów. Nie chcemy przecież, żeby ktoś się na nas uczył.

