Wieszjak.pl: Pierwsze wspomnienie związane z modą...

Aleksandra Mikołajczyk: to czasy dzieciństwa. Już wtedy uwielbiałam się stroić i przebierać, coś z tego pozostało mi do dziś :-).

W: Kobiecość w modzie to dla mnie...

AM: przede wszystkim szpilki. Uwielbiam buty na wysokich obcasach. Takie obuwie wysmukla sylwetkę, dodaje kobietom pewności siebie i powoduje, że są bardziej seksowne. Poza tym kobiecość uwypuklają dobrze skrojone, podkreślające atuty sylwetki sukienki, które mogą dodać każdej dziewczynie seksapilu (nawet gdy nie mają dużego dekoltu).

W: Piękna i zadbana czuje się wtedy, gdy...

AM: jestem wyspana, mam "zrobione" włosy, profesjonalny makijaż i "świeży" manicure.

W: Najpiękniejszy zapach to...

AM: zapach Świąt Bożego Narodzenia... zapach ciasta, cynamonu, pomarańczy, pierników... To zapachy dzieciństwa, które kojarzą mi się z bliskością, ciepłem, rodzinną atmosferą.

W: Mój trick modowy lub urodowy, który zawsze się sprawdza...

AM: nie mam jakiegoś tricku, który czyniłby mnie piękniejszą - na pewno przy komponowaniu garderoby kieruję się zasadą, że lepiej mieć w szafie mniej rzeczy, ale dobrej jakości.

W: Zdrowie to według mnie …

AM: bardzo ważna sprawa, choć nie jestem częstym bywalcem, przychodni, szpitali i aptek... Jeśli zabraknie zdrowia, to wtedy nie ma szans na normalne życie.

W: Aby być zdrową na co dzień robię…

AM: myję kilka razy dziennie zęby (mam na tym punkcie świra), staram się też w miarę regularnie grać w tenisa, raz w roku robię cytologię, by mieć pewność, że nie grozi mi RSM (rak szyjki macicy).

W: Wiedzę na temat zdrowia czerpię …

AM: z Internetu, choć jest tam też dużo treści "śmieciowych"... Rzadko czytam książki tematyczne o zdrowiu. Poza tym jestem w uprzywilejowanej pozycji - moja mama jest lekarzem, więc mam wieści medyczne z pierwszej ręki :-).

W: Superbohaterką jest dla mnie …

AM: Każda świadoma kobieta (dbająca o siebie i innych, znająca swoje atuty, ale też wady). Superbohaterkę porównuję do Batmana w spódnicy. Ważne jest to, że zanim zaczął ratować świat i dawać coś z siebie innym - najpierw zadbał o siebie - swoje zdrowie i kondycję. Myślę, że podobnie powinno być z Superbohaterką, która regularnie się bada (m. in. raz w roku robi cytologię) i dopiero potem jest bohaterką dnia codziennego - wychowuje dzieci, zarządza firmą, oddaje się swoim pasjom, przyjemnościom czyli... każda z nas może być Superbohaterką.

W: Czuję się Superbohaterką bo …

AM: oprócz tego, że przeznaczam swój czas na pracę, to pamiętam o tym, by dbać o swoje zdrowie i znajduję czas na swoje pasje i hobby.:) Dobra organizacja dnia umożliwia bycie bogatą (wewnętrznie), zdrową i szczęśliwą ;-).

W: Wzięłam udział w kampanii Kwiatu Kobiecości ponieważ …

AM: przeraziły mnie statystyki umieralności kobiet na RSM w Polsce. Ponadto wierzę w skuteczność działań tej organizacji i chciałam samą siebie zmobilizować do regularnych badań. Powodem było również to, że lubię pomagać i dawać właściwym dobrym ludziom (takim jak Ida Karpińska) swoją energię i zapał, a przy okazji mieć swój mały udział w zmianie świadomości i zwyczajów wielu Polek.

