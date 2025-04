O nowotworach jamy ustnej...

Chociaż rozwijają się na naszych oczach, są łatwo dostępne badaniu to często pacjenci zbyt późno trafiają do lekarza, aby móc liczyć na pełne wyleczenie. Aż połowa chorych na raka jamy ustnej umiera w przeciągu 5 lat od zdiagnozowania choroby. Jak temu zapobiec, na co zwracać szczególną uwagę?