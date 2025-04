Kiedy zaczyna się starość?



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) za początek starości uznaje 60 rok życia.

Wyróżnia się 3 etapy starości:

od 60 - 75 roku życia - wiek podeszły, tzw. wczesna starość;

od 75 - 90 roku życia. - wiek starczy, tzw. późna starość;

90 rok życia i powyżej - wiek sędziwy, tzw. długowieczność.

Warto wiedzieć, że wiek kalendarzowy często różni się od wieku biologicznego.

Czym jest starzenie się?



Starzenie się to stałe słabnięcie wydolności narządów, co zmniejsza możliwość zachowania równowagi wewnątrzustrojowej. Jest to proces ciągły i nieodwracalny. Proces ten przebiega, co najmniej w trzech płaszczyznach: biologicznej, psychologicznej i społeczno-socjalnej.

Starzenie się przebiega etapami. Początkowo pojawia się starzenie społeczne, a następnie fizyczne. To w jaki sposób przebiega starzenie się, zależy o wielu czynników. Inaczej będzie wyglądać u mężczyzn a inaczej u kobiet. Również miejsce zamieszkania (miasto, wieś) determinuje sposób starzenia.

Podstawowe cechy starości



Starość cechuje się znacznym spadkiem zdolności adaptacyjnych w wymiarze nie tylko biologicznym ale również społecznym i psychicznym. Osoba starsza ma trudności z samodzielnością życiową, a przez to uzależnia się od otoczenia.

Do zmian charakterystycznych dotyczących starzenia się zalicza się:

utratę siły i wytrzymałości fizycznej,

pogorszenie pamięci krótkotrwałej,

krótkotrwałej, nadmierne owłosienie przewodów nosowych i słuchowych,

upośledzenie słuchu ,

, dalekowzroczność ,

, łysienie,

spadek masy kośćca,

zmniejszenie wysokości ciała,

meno i andropauzę .

Są to tylko niektóre cechy. Nie występują one w jednakowym stopniu u wszystkich osób w starszym wieku.

Zachowanie a układ nerwowy



Podczas procesu starzenia dochodzi do zmniejszenia się masy mózgu. Nie zmniejsza się ona równomiernie. Najintensywniej kurczą się płaty czołowe, czyli obszar myśli. Następstwem tego są problemy z koncentracją i zmniejszenie zdolności skupienia się na kilku rzeczach jednocześnie. Zmniejsza się liczba połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi. Mózg traci komórki, a wraz z nimi zdolność wykonywania pewnych czynności. Obniżeniu ulega sprawność receptorów, wydłuża się czas reakcji i zmniejsza szybkość ruchów. U osób w starszym wieku częściej występują zaburzenia psychiczne. Najczęściej spotykane to otępienie, zwłaszcza choroba Alzheimera, depresja i zaburzenia świadomości.

Problemy starszych ludzi



Najważniejszymi problemami ludzi starszych są: samotność, choroba, inwalidztwo, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności. Panujący w dzisiejszych czasach „kult młodości” sprawia, że starsi obawiają się osamotnienia i nietolerancji. Wiadomym jest, że wraz z wiekiem człowiek słabnie. Ma to swój negatywny skutek nie tylko dla osoby starzejącej się. Jest to dla niej samej zagrożenie ze względu na osoby i przedmioty ją otaczające, gdyż może ona stać się potencjalną ofiarą napaści, kradzieży, itp. oraz nie radzić sobie z niektórymi czynnościami wymagającymi użycia większej siły.

Zrozumienie



Osoby starsze mogą czasami irytować innych swoim zachowaniem. Mimo wszystko należy uzbroić się w cierpliwość i spróbować zrozumieć ich świat. Wsparcie ze strony najbliższych na pewno pomoże seniorowi pogodzić się z jego sytuacją, co pozytywnie w płynie na relacje między nim a resztą społeczeństwa.