Każda kobieta w określonych przedziałach wiekowych jest mniej lub bardziej narażona na wystąpienie objawów choroby. Aby zminimalizować ryzyko ich wystąpienia stworzono zalecenia badań podstawowych dla kobiet w różnych przedziałach wiekowych.

Piękny i zdrowy biust - podstawowy atut kobiecości

I tak od 16, 17 lat a najpóźniej od 20 roku życia ważne staje się comiesięczne kontrolowanie stanu piersi. Samokontrola, jak w wielu innych przypadkach, daje największe efekty przy wczesnym wykrywaniu różnych patologii.

Najlepiej jest przeprowadzić takie „samobadanie” w określonym dniu każdego miesiąca. Kontrola taka zalecana jest także po okresie menopauzy. Każda niepokojącą nas zmianę należy niezwłocznie skonsultować podczas wizyty u ginekologa.

Podstawowe badania w wieku 25-35 lat

Okres między 25-35 rokiem życia wydaję się być czasem znakomitego zdrowia i pełnej sprawności. Wówczas często zapomina się o rutynowych badaniach, a szybkie tempo życia i brak czasu stają się idealnym wytłumaczeniem. Należy jednak pamiętać że tylko systematyczna kontrola stanu zdrowia może utrzymać stan dobrego zdrowia i sprawności na dłużej. W tym czasie raz na rok zaleca się wykonanie badania ginekologicznego, cytologię, usg piersi oraz pomiar ciśnienia tętniczego. Co 3 lata powinno wykonać się podstawowe badania sprawdzające funkcjonowanie naszego organizmu. Należą do nich: morfologia Kri, badanie poziomu cukru we krwi, cholesterolu z lipidogramem.

Do pakietu badan podstawowych w tym okresie zaliczamy także podstawowe badanie moczu, badanie wzroku oraz raz na 10 lat wykonanie EKG, RTG klatki piersiowej, oznaczenie poziomu hormonu tarczycy-TSH.

Kolejny okres w wieku kobiety wiąże się z intensywnie rozwiniętym życiem rodzinnym i zawodowym. Jest to również czas, kiedy znać o sobie dają pierwsze objawy zmęczenia, brak sił, gorsza tolerancja stresu. Tym ważniejsze wydaje się zastosowanie regularnych badań.

Podobnie jak w poprzednim okresie życia ważne stają się coroczne wizyty u ginekologa, podczas których rutynowo należy wykonać cytologię, badanie ciśnienia krwi, usg piersi.

Raz na 2 lata należy przeprowadzić badania krwi, moczu, oznaczyć poziomo cholesterolu i cukru we krwi a także kontrolne badanie EKG i okulistyczne. Co 5 lat powinno się wykonać zdjęcie klatki piersiowej (RTG), spirometrię, oznaczyć poziom hormonu tarczycy (TSH) oraz USG jamy brzusznej. Oczywiście są to badania rutynowe. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pojawiających się objawów może wydać się zasadnym wykonanie tych badan częściej.

Kiedy zbliża się menopauza...

Okres menopauzy przypadający na 45-55 rok życia niejednokrotnie daje przykre dolegliwości związane spadkiem poziomu estrogenów. Raz na rok zaleca się w tym okresie wykonanie badania poziomu cukru cholesterolu, lipidogramu, EKG oraz pakietu badań ginekologicznych (mammografia, cytologia). Co 2 lata powinno się wykonać podstawowe badanie krwi oraz moczu, raz na 3 lata RTG klatki piersiowej a częstością raz na lat USG brzucha.

Wraz z wiekiem wzrasta prawdopodobieństwo pojawienia się choroby. Jednocześnie nasilają się dolegliwości, które kiedyś nie stanowiły żadnego problemu. W okresie menopauzy i później ważne jest wykonywanie regularnych badań podstawowych, choć nieznacznie zmienia się ich częstotliwość. Raz na rok zalecane jest wykonanie badań cukru, lipidogramu, EKG oraz odwiedzenie gabinetu ginekologa. Co 2 lata zaleca się analizę krwi i ogólne badanie moczu, a co 3 lata RTG klatki piersiowej i spirometrię.

Co roku ważne jest wykonanie USG brzucha, a co 10 lat kolonoskopię, pozwalająca wykryć schorzenia jelita grubego.