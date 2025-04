O zdrowiu, nie tylko z babcią i dziadkiem

Zbliżający się dzień babci i dziadka to dobry pretekst by porozmawiać z bliskimi o zdrowiu. 21 i 22 stycznia do takich rozmów zachęcają szczególnie organizatorzy pierwszej edycji „Zapytaj Bliskich o zdrowie”. Portal Zdrowie.wieszjak.polki.pl jest patronem akcji.