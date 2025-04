Jeszcze do niedawna za najzdrowszą na świecie dietę uważano tę obfitującą w węglowodany. W 2005 roku na łamach Journal of the American Medical Association" opublikowano pewne badania. Warto je przypomnieć, gdyż obalają mit na temat dobroczynnego wpływu diety węglowodanowej na ciśnienie krwi.

Badania

Przez 6 tygodni blisko 200 uczestników testu (¾ z nich miało nadwagę), jadło wyłącznie to, co przewidywało badanie. Oceniano w ten sposób trzy różne diety.

W diecie nr 1 58% kalorii pochodziło z węglowodanów, 15% z białka i 28% z tłuszczu, czyli odpowiadała ona schematowi najpopularniejszej piramidy żywienia z tamtego roku.

W diecie nr 2 mniej niż 50% kalorii pochodziło z węglowodanów, 25% pochodziło z białka (z mięsa i roślin strączkowych), a reszta z tłuszczu.

W diecie nr 3 węglowodanów było także mniej niż w diecie nr 1, ale aż 27% kalorii pochodziło z tłuszczu (głównie był to olej rzepakowy lub oliwa).

Wyniki

Po 6 tygodniach takiego żywienia okazało się, że na ciśnienie krwi, ale też na poziom cholesterolu, lepiej działają diety zawierające więcej białka i tłuszczu. Dieta najbogatsza w węglowodany nie wpływała korzystnie na te parametry krwi, nie obniżała więc ciśnienia.

Co to oznacza?

Ano tylko tyle, co zostało napisane powyżej. Czy to znaczy, że zmieniając proporcje makroskładników w diecie można liczyć na dłuższe życie? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że osoby cierpiące na nadciśnienie i podwyższony poziom cholesterolu nie muszą za wszelka cenę odmawiać sobie białka i tłuszczu.

Warto jednak mieć na względzie, że nie każdy rodzaj tłuszczu działa na organizm tak samo. Podobnie jest z różnymi źródłami białka. Tłuszcz tłuszczowi nierówny, choć 1 g każdego tłuszczu ma taką samą wartość energetyczną; białko białku nierówne.

Ale to już temat na zupełnie inny materiał...

