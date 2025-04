Badanie to zalecają naukowcy wszystkim szpitalom na terenie Wielkiej Brytanii. Zdaniem Brytyjskiej Fundacji Serce, test wprowadziłby dużą zamianę, jako że wiele przypadków wrodzonych defektów pozostaje niewykrytych.

Wrodzone wady serca, takie jak: dziury między komorami serca oraz wady zastawek dotykają jedno na 145 dzieci. Wykrywa się je za pomocą ultradźwięków w czasie ciąży lub w badaniu ECHO serca dziecka po jego urodzeniu, dające jednak słabe wyniki diagnostyczne.

W sześciu szpitalach położniczych w Wielkiej Brytanii lekarze zastosowali do pomiaru poziomu tlenu we krwi oksymetr pulsacyjny, będący w użyciu od 20 lat. Jeśli poziom był zbyt niski lub zróżnicowany między rękami a stopami, przeprowadzano dalsze badania.

Sam test trwa mniej niż 5 minut i wykrywa 75% najpoważniejszych zaburzeń. W porównaniu z tradycyjnymi metodami wykrywalność testu wynosi 92%.

Podczas gdy większość z wad nie poddaje się operacji, postępy w chirurgii umożliwiają korektę większości z nich.

Dr Andrew Ewer, prowadzący badanie na Uniwersytecie Birmingham, zaleca szerokie stosowanie testu w szpitalach na terenie Wielkiej Brytanii. Jak mówi:,, Badanie jest dodatkową metodą przesiewową i z dużym prawdopodobieństwem może służyć identyfikacji przypadków wrodzonych wad serca zagrażających życiu”.

Amy Thompson, przełożona pielęgniarka kardiologiczna z Brytyjskiej Fundacji Serce twierdzi:,, Wczesne i szybkie wykrycie wad jest kwestią kluczową dla wyższej przeżywalności. Nie wszystkie dzieci rodzące się z wadami serca mają ich objawy lub symptomy, więc można ich po prostu nie wykryć. To jest obiecujący test, który szybko i na początkowym etapie mógłby pomóc w diagnozie”.

Badanie oksymetrem wprowadziły już niektóre stany USA.

Dr William Mahle z Emory University School of Medicine w Atlancie oraz dr Robert Koppel z Cohen Children’s Medical Center w Nowym Jorku uważają, że decyzja o wprowadzeniu kolejnego badania przesiewowego powinna być poprzedzona gruntowną analizą. ,,Systemy opieki zdrowotnej są już i tak ogromnie przeciążone, jednak w tym wypadku wyniki badania są nie do podważenia”.

Źródło: BBC/ar

