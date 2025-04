Spis treści:

Rodzaje cukrzycy u dzieci – jak je rozpoznać?

Klasyczne i nietypowe objawy cukrzycy u dzieci

Co robić, gdy wystąpią objawy cukrzycy u dziecka?

U dzieci najczęściej rozwija się cukrzyca typu 1, tzw. insulinozależna. Nie ma na jej początek wpływu styl życia czy otyłość. Jest to choroba uwarunkowana genetycznie i powoduje ją produkowanie przez organizm przeciwciał atakujących tzw. komórki beta trzustki, przez co dochodzi do zahamowania wydzielania insuliny (hormonu transportującego glukozę z krwi do komórek, gdzie jest ona przekształcana w energię). W rezultacie we krwi utrzymuje się zbyt wysokie stężenie glukozy (hiperglikemia).

Wyróżnia się też inne rodzaje cukrzycy, które występują u dzieci.

U bardzo małych niemowląt, do 3. miesiąca życia, ujawnia się cukrzyca noworodkowa. Jej przyczyną jest genetycznie uwarunkowane uszkodzenie komórki beta, a utrzymywanie się choroby wynika z mutacji genu KCJN11 kodującego podjednostkę Kir 6.2 kanału potasowego. U dzieci z cukrzycą noworodkową występują niska masa urodzeniowa i hiperglikemia z kwasicą.

Dziecko może również chorować na cukrzycę monogenową, w skrócie MODY (ang. maturity onset diabetes of the young). Jest to stosunkowo łagodna odmiana cukrzycy. Choroba rozwija się w wieku 15-35 lat. Jest także uwarunkowana genetycznie. Jej objawy są zbliżone do cukrzycy typu 2 i na ogół choroba nie wymaga podawania insuliny.

Specyficznym rodzajem cukrzycy występującym u dzieci jest cukrzyca współistniejąca z mukowiscydozą, w skrócie CFRD (ang. cystic fibrosis-related diabetes). Jest to najczęstsza choroba rozwijająca się u dzieci z mukowiscydozą. Mogą na nią zachorować nawet niemowlęta. Przy czym zazwyczaj pierwsze objawy CFRD pojawiają się, gdy pacjent ma 18-24 lata.

Coraz częściej w ostatnich latach u dzieci i młodzieży rozpoznaje się również cukrzycę typu 2, która najczęściej dotyczy dorosłych i jest zależna od stylu życia. Na jej rozwój mają wpływ niedobór aktywności fizycznej oraz otyłość. Cukrzyca typu 2 jest podstępną chorobą. Po cichu rozwija się latami, siejąc spustoszenie w organizmie.

Klasyczne objawy cukrzycy to:

częste oddawanie moczu (wielomocz, poliuria),

wzmożone pragnienie (polidypsja),

senność i osłabienie,

infekcje w drogach moczowo-płciowych,

zmniejszony apetyty,

chudnięcie.

Typowym objawem ujawniającym się w badaniach jest hiperglikemia, czyli nadmiar glukozy we krwi. U dziecka norma glukozy na czczo to 70-99 mg/dl, zaś 2 godziny po teście obciążenia glukozą (OGTT) do 140 mg/dl.

U dziecka z cukrzycą mogą pojawić się również nietypowe objawy, które powinny zaniepokoić:

przewlekłe infekcje dróg oddechowych,

trudno gojące się rany,

zmiany ropne na skórze,

zaburzenia widzenia,

zaparcia,

zapalenie kącików ust,

momenty rozdrażnienia i problemy z koncentracją.

Stale podwyższony poziom glukozy w organizmie skutkuje Do nietypowych objawów cukrzycy u dziecka trzeba zaliczyć również te, które wynikają z kwasicy ketonowej, czyli poważnego stanu zagrażającego dziecku:

silne pragnienie,

zapach acetonu z ust,

senność, a nawet śpiączka,

ból brzucha, wymioty,

bóle w klatce piersiowej,

wysuszenie śluzówek,

zaburzenia świadomości.

Kwasica ketonowa jest to stan nagły wymagający pilnej konsultacji lekarskiej.

Należy też pamiętać, że obraz kliniczny poszczególnych rodzajów cukrzycy u dziecka może być różny. Np. cukrzyca typu 1 ma na ogół osty początek, a dziecko często trafia po raz pierwszy z problemem do lekarza, gdy jego stan jest poważny (np. z kwasicą ketonową). Objawy cukrzycy w mukowiscydozie mogą rozwijać się po cichu i bezobjawowo. Podobnie w cukrzycy typu 2 – zniszczenia, jakie powoduje choroba w organizmie często trwają latami, nie dając wyraźnych sygnałów.

Przede wszystkim postępowanie przy cukrzycy u dziecka zależy od nasilenia objawów. Jeśli są one poważne, tak jak w przypadku kwasicy ketonowej, należy niezwłocznie udać się do przychodni lub szpitala.

Gdy zauważamy niepokojące objawy, ale dziecko normalnie funkcjonuje, skontaktujmy się z pediatrą, aby skierował nas na badania oznaczenia glukozy we krwi. U dzieci wykonuje się badanie glikemii na czczo oraz doustny test obciążenia glukozą (OGTT).

Cukrzycę u dziecka rozpoznaje się, gdy występują:

nieprawidłowa glikemia na czczo: 100-125 md/dl,

upośledzona tolerancja glukozy w OGTT: stężenie glukozy po 2 godzinach od podania roztworu glukozy w przedziale 140-199 mg/dl.

Dalsze kroki, w tym leczenie, zależą od rodzaju cukrzycy. Plan terapii ustala lekarz.

