W zdrowym organizmie znajdują się miliony dobroczynnych bakterii tlenowych i kwasu mlekowego. To dzięki nim flora bakteryjna w pochwie kobiety utrzymuje właściwe kwaśne pH i poprzez produkcję substancji aktywnych takich jak kwas mlekowy czy nadtlenek wodoru ogranicza rozwój bakterii i grzybów chorobotwórczych. Zaburzenie składu i proporcji mikroflory prowadzi często do rozwoju infekcji intymnych. Stres, współżycie z partnerem, antybiotykoterapia, ciąża, menopauza, nieodpowiednia higiena przyczyniają się do problemów intymnych ponieważ obniżają liczbę ochronnych Lactobacillus.

Przedstawiamy najczęstsze objawy, które mogą świadczyć o infekcjach intymnych:



1. Swędzenie i pieczenie

1. Swędzenie i pieczenie Mogą wynikać z obtarcia podczas stosunku albo w wyniku noszenia ciasnej, niewygodnej bielizny (np. stringów). Podrażnienie bywa też efektem stosowania nieodpowiednich środków do mycia (np. zwykłego mydła czy żelu do kąpieli).

Nasza rada:

Szybką ulgę przyniesie ci żel prOVag żel, który natychmiastowo łagodzi podrażnienia intymne przy tym nawilża, pomaga utrzymać właściwe pH i w naturalny sposób hamuje wzrost bakterii i grzybów, które najczęściej wywołują problemy intymne. Możesz też zastosować doustny probiotyk ginekologiczny, który zawiera dużą dawkę dobroczynnych polskich bakterii (np. inVag, prOVag), które walczą z patogenami i przywracają równowagę mikroflory.

Aby przykre objawy ustąpiły, zacznij nosić wygodne, przewiewne ubrania z naturalnych tkanin i stosuj sprawdzone środki do higieny intymnej (z wyjątkiem dezodorantów, bo one także mogą powodować podrażnienia). Śpij także najlepiej bez bielizny. Wzmacniaj także ochronną mikroflorę układu rozrodczego stosując dobre probiotyki na co dzień. Jeżeli to nie pomoże, idź do ginekologa.

2. Upławy

Naturalna wydzielina z dróg rodnych jest przejrzysta lub biaława, ma lekko kwaśny zapach lub w ogóle nie pachnie. Jej ilość zależy od fazy cyklu (w połowie jest jej najwięcej) i wieku (gdy przechodzisz menopauzę wytwarzanie wydzieliny się zmniejsza). Zaniepokoić powinno cię pojawienie się wydzieliny o dziwnej konsystencji (serowatej, pienistej), przykrym zapachu i podejrzanym kolorze (szarawym, żółtym, zielonkawym, podbarwionym krwią). To tzw. upławy. Występują one m.in. przy infekcjach bakteryjnych i grzybicy pochwy.

Nasza rada: Koniecznie idź do lekarza. Jeszcze przed wizytą warto zastosować probiotyki.

