Mimo, iż tego nie jesteśmy świadomi, wątroba jest jednym z ważniejszych narządów. To w niej zachodzą procesy detoksykacji organizmu, produkcja żółci pomagającej w trawieniu tłuszczów, a także wytwarzane są substancje warunkujące prawidłowe krzepnięcie krwi. W wątrobie zachodzi też metabolizm substancji odżywczych i wytwarzanie pewnych enzymów. Ponadto wątroba pełni jeszcze funkcje magazynujące dla witamin i pierwiastków, a także ogrzewa nasz organizm.

Niestety wątrobie zwykliśmy fundować całe mnóstwo niezdrowych bodźców, głównie toksyn. Począwszy od bardzo przetworzonego pożywienia, przez alkohol, po nadużywanie leków. Niekiedy też poprzez swój brak odpowiedzialności lub też w wyniku nieszczęśliwego wypadku możemy zostać zainfekowani wirusem HBV lub HCV, które wywołują wirusowe zapalenie wątroby predysponujące do uszkodzenia wątroby i w efekcie jej marskości.



Pamiętaj!

Najczęstsze przyczyny marskości wątroby:

alkoholizm

WZW B i C

lekomania

choroby autoimmunologiczne wątroby

hemochromatoza

choroba Wilsona

pierwotna żółciowa marskość wątroby

Co to jest marskość wątroby?

Marskość wątroby, określana też jako zwłóknienie wątroby polega na zastępowaniu prawidłowej tkanki wątrobowej, tkanką łączną. Stopniowo funkcje tego narządu wygasają, aż wątroba staje się zupełnie niewydolna. Taka przebudowa wątroby nie jest więc obojętna dla naszego zdrowia, ani dla krążenia krwi w obrębie jamy brzusznej. Dochodzi wówczas do rozwinięcia się tzw. nadciśnienia wrotnego oraz następnie żylaków przełyku i żołądka.

Objawy marskości wątroby

Wątroba przez długi czas może nam nie dawać specyficznych sygnałów. Pierwsze symptomy także są mało specyficzne i nietypowe. Raczej ich nie wiążemy z chorobą wątroby, a z negatywnymi skutkami stresu...

Objawy początkowe:

utrata apetytu

ogólne osłabienie

mdłości

wzdęcie, rozpieranie brzucha po posiłku

utrata masy ciała

u kobiet: zaburzenia miesiączkowania

u mężczyzn: spadek popędu, zaburzenia erekcji

Z czasem objawy są już bardziej wyrażone i wskazują na patologię wątroby. Zaliczamy do nich:

zażółcenie skóry, białkówek oka

ciemna barwa moczu

powiększenie brzucha w obwodzie

obrzęki kostek

krwawienia z dziąseł, nosa i skłonność do siniaków

w stadium zaawansowanym: zaburzenia psychiczne, świadomości (senność) i śpiączka.



Choroba jest trudna do wyleczenia, ale jej postęp można spowolnić, jeśli marskość zostanie rozpoznana wcześnie. Gdy miąższ wątroby jest bardzo uszkodzony, wówczas rozważa się przeszczep narządu lub jego fragmentu od spokrewnionego członka rodziny.

Głównymi elementami profilaktyki marskości wątroby jest przeciwdziałanie jej przyczynom, a więc: szczepienie przeciw WZW B, unikanie ekspozycji na czyjąś krew, ograniczenie spożywania alkoholu, wdrożenie zdrowej, lekkostrawnej diety, ograniczenie przyjmowania leków przeciwzapalnych (np. paracetamol, ibuprofen) oraz aktywna współpraca z lekarzem prowadzącym chorobę podstawową.

Lekarzem zajmującym się leczeniem chorób wątroby jest hepatolog.