Ostre zapalenie oskrzeli to choroba górnych dróg oddechowych. Stan zapalny błony śluzowej oskrzeli rozwija się na skutek zakażenia (wirusowego lub bakteryjnego). Sprawdź, jak rozpoznać objawy ostrego zapalenia oskrzeli i co robić, gdy podejrzewasz rozwój tej choroby.

Jak rozpoznać objawy ostrego zapalenia oskrzeli?

Chorobie towarzyszą objawy przypominające przeziębienie:

gorączka,

katar,

ból gardła,

dreszcze,

bóle mięśni i kości,

złe samopoczucie i uczucie rozbicia.

Objawem, który wskazuje na prawdopodobieństwo zapalenia oskrzeli jest dokuczliwy suchy kaszel, który stopniowo przechodzi w kaszel mokry (tzw. kaszel produktywny, z odkrztuszaniem wydzieliny). Odkrztuszana wydzielina początkowo ma postać białawego śluzu, a następnie żółto-zielonej wydzieliny).

Zapaleniu oskrzeli może towarzyszyć również ból w klatce piersiowej (zwykle wynikający z ciągłego odruchu kaszlu), odgłosy charczenia podczas oddychania, krwioplucie i sporadycznie duszność.

Co robić, gdy podejrzewasz ostre zapalenie oskrzeli?

Najlepiej wybierz się do lekarza. Ostre zapalenie oskrzeli nie zawsze wymaga antybiotykoterapii (tylko w przypadku zakażeń bakteryjnych), ma też tendencję do samoczynnego ustępowania, jednak nie wolno go lekceważyć. Z pewnością przyda ci się kilkudniowy odpoczynek w domu, warto też zrezygnować z palenia tytoniu (dym podrażnia błony śluzowe dróg oddechowych). Lekarz może przepisać ci leki niwelujące uciążliwy kaszel i przeciwgorączkowe, pomocne bywają też ziołowe inhalacje na kaszel.

