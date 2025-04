Objawy pracoholizmu

Za pracoholika uznaje się osobę, która pracuje więcej niż 50 godzin w tygodniu. Oznacza to, że mniej więcej co dwudziesty pracownik ma problem z tym uzależnieniem. Co ciekawe, Polacy – na tle Europejczyków – spędzają w pracy najwięcej czasu, bo średnio aż 41.6 godzin tygodniowo!