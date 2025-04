Objawy przyjmowania narkotyków: LSD

LSD, zwana też „kwasem” lub „tripem”, to substancja należąca do grupy halucynogenów. Jak nazwa wskazuje, zastosowanie tego narkotyku będzie skutkowało pojawieniem się halucynacji, czyli omamów. Omamy to niewłaściwe spostrzeżenia, które pojawiają się bez istotnego bodźca, odbierane jako rzeczywiste, trudne do wyperswadowania. Jednak nie tylko na omamach się skończy, bowiem wtórują im też urojenia o różnej treści…

Dietyloamid kwasu lizerginowego początkowo był uznawany za środek rozjaśniający umysł i

w USA był legalny i dosyć popularny wśród młodzieży uczącej się, ale i hipisów. Właściwości halucynogenne odkryto przypadkowo. W miarę upływu lat i doświadczeń, zaobserwowano u osób zażywających LSD dziwne zachowania, świadczące o psychozie, jak również odnotowano zgony z powodu stosowania narkotyku. LSD jest najsilniejszym środkiem halucynogennym. Zaczyna działać po dwóch godzinach od zażycia, a efekt może się utrzymywać nawet pół doby.





Jak wygląda LSD?



LSD ma postać małych tabletek, zwanych „dropsami” lub „piksami”; bibułek posmarowanych

odpowiednio spreparowaną substancją – co nosi nazwę „znaczków”, „kartek” lub „kwadratów”, druga strona tych bibułek jest zwykle ozdobiona rysunkiem. LSD zażywa się doustnie lub zlizuje z bibułek. Niektórzy narkomani podają ją sobie do oka, co często grozi trwałym uszkodzeniem wzroku i ślepotą. Warto wiedzieć, że obecnie niewiele „nośników” LSD zawiera czystą substancję. Większość to chemikalia i toksyczne domieszki.

Objawy zażycia LSD



Czas działania LSD to tzw. podróż, czyli „trip” (jak synonim substancji). Podczas tej „podróży”

doświadcza się najróżniejszych stanów… Zwykle jest to poczucie zjednoczenia z całym wszechświatem, mistyczne odczuwanie bóstwa, przyjemności i synestezja czyli jednoczesnego spostrzegania otoczenia kilkoma zmysłami, głębsze doświadczanie. Ostre zatrucie z kolei, prowadzi do takich objawów jak:

stan euforii (bezkresnej radości, zadowolenia) i pobudzenia,

omamy wzrokowe, urojenia przerażającej treści,

zmniejszony krytycyzm np. ktoś próbuje zatrzymać pędzący samochód rękami,

skłonności samobójcze, jak również skłonność do zabicia innej osoby lub zwierzęcia,

rozszerzenie źrenic, kołatania serca, wzrost ciśnienia krwi, nadpotliwość, suchość w ustach, nudności, skurcze i drżenia mięśni.

Prócz wymienionych wyżej symptomów, w przypadku ostrego zatrucia LSD, mogą wystąpić

przykre lęki, o różnym nasileniu – określane jako „bad trip”. Lękom towarzyszy „poczucie

utraty zmysłów” i silne napięcia emocjonalne.

Powikłaniami przyjmowania LSD są przede wszystkim objawy wytwórcze, czyli omamy i

urojenia o zatrważającej treści, budzące strach. Mogą się utrzymywać bardzo długo, nawet

po zaprzestaniu zażywania środka. LSD nie jest przyjmowana długo, stąd też medycyna nie

dysponuje informacjami na temat powikłań przewlekłego przyjmowania narkotyku.