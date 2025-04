Nosicielstwo wirusa HIV stwierdzić można po wykonaniu prostego badania krwi. Nosiciele nie muszą mieć objawów choroby AIDS, natomiast stanowią potencjalne źródło zakażenia dla innych osób.

Najczęściej występujące objawy

• Powiększenie węzłów chłonnych - w okolicach szyi, pod pachami oraz pachwinach.

• Utrata apetytu, a czasem nawet kilku kilogramów.

• Szybki spadek wagi- w ciągu niespełna dwóch miesięcy.

• Osłabienie mięśni nóg.

• Grzybica jamy ustnej z charakterystycznym białym nalotem lub nadżerkami.

• Nadmierna potliwość odczuwana przez kilka nocy z rzędu.

• Suchy kaszel (nie związany z paleniem papierosów, grypą czy też przeziębieniem).

• Podwyższona temperatura utrzymująca się dłużej niż tydzień.

• Obrzmienie śluzówki jamy ustnej oraz języka i pochwy.

• Wysypka pojawiająca się na ciele.

• Przewlekła lub przynajmniej długotrwała biegunka.

• Chłonniak (nowotwór układu limfatycznego).

Powyższe objawy chorobowe mogą pojawić się u osób zakażonych wirusem HIV, ale nie muszą! U różnych osób infekcja może bowiem przebiegać w zupełnie odmienny sposób. Objawy zakażenia wirusem HIV są ściśle powiązane z rozwojem AIDS. W poszczególnych etapach rozwoju choroby pacjentowi doskwierają różne objawy.

Etapy rozwoju choroby

Etap pierwszy

Wirus HIV przedostaje się do krwioobiegu człowieka.

Etap drugi

Okres inkubacji wirusa w organizmie człowieka trwający zwykle od 4-6 tygodni.

Etap trzeci

Okres, w którym u osób zakażonych występują zwykle ostre objawy kliniczne. Etap ten dotyczy 40-80% wszystkich osób HIV – pozytywnych. Mniej więcej w okresie 2-4 tygodni po zakażeniu organizmu wirusem HIV u chorych pojawiają się objawy przypominające grypę. Zdarza się także, że u zainfekowanej osoby występuje wysypka na twarzy lub też zmiany w śluzówce jamy ustnej. Wszystkie opisane wyżej zmiany mijają samoistnie.

Etap czwarty

To okres utajenia choroby. Przebiega on zazwyczaj w sposób bezobjawowy, trwa w zależności od organizmu, w którym rozwija się infekcja od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Etap piąty

AIDS w fazie pełnoobjawowej. Wśród typowych symptomów choroby wyróżnić możemy m.in.: ciężkie zakażenia, tzw. oportunistyczne - drobnoustroje, które dla zdrowego człowieka nie są patogenne. Jednak w sytuacji, gdy układ immunologiczny jest uszkodzony (jak w przepadku AIDS), występują ciężkie zmiany chorobowe.

Choroby, które mogą świadczyć o AIDS

• zakażenia pierwotniakowe, np. toksoplazmoza,

• zapalenie płuc o ciężkim przebiegu,

• wodnista biegunka wymagająca leczenia specjalistycznego,

• zakażenia grzybicze,

• choroby wirusowe wśród nich: zapalenie płuc, siatkówki, zakażenie wirusem opryszczki, półpasiec o ciężkim przebiegu,

• choroby wywołane bakteriami,

• rzadkie nowotwory, np. mięsak Kaposiego,

• choroby układu nerwowego np. demencja (otępienie związane z AIDS),

• gruźlica,

• kandydoza przełyku, tchawicy, oskrzeli lub płuc,

• mykobakterioza rozsiana lub pozapłucna.

• nawracająca uogólniona salmonelloza,

• pneumocystozowe zapalenie płuc,

• histoplazmoza rozsiana lub pozapłucna,

• kokcydioidomykoza rozsiana lub pozapłucna,

