Gdzie widać zmiany

U mężczyzn zmiany chorobowe najczęściej umiejscowione są w okolicach napletka, żołędzia oraz trzonu prącia. U kobiet natomiast owrzodzenie pojawia się na wargach sromowych, łechtaczce, w pochwie oraz na szyjce macicy. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn zmiany chorobowe mogę się także pojawić w obrębie odbytu – na skutek kontaktów analnych.

Kiedy pojawiają się objawy

Pierwotne zmiany na skórze pojawiają się zazwyczaj w ciągu 4-7 dni od kontaktu płciowego z zakażoną osobą. Właściwe objawy chorobowe poprzedza zwykle bolesny świąd tej okolicy oraz zaczerwienienie. Następnym etapem rozwoju choroby jest powstanie małych bolesnych pęcherzyków, które pękając tworzą powierzchniowe owrzodzenia z czerwoną obwódką, wykazujące tendencje do zlewania się. Owrzodzenia pozostają na skórze około 10 dni. Po tym czasie goją się, pozostawiając po sobie niewielkie blizny. Oprócz zmian skórnych infekcja wirusem HSV może być również przyczyną ogólnego osłabienia, podwyższonej temperatury oraz trudności w oddawaniu moczu.

Uciążliwe nawroty

Najbardziej bolesne są pierwszorazowe objawy. U około 40% zakażonych osób nie doszło do powtórnych owrzodzeń. Niemniej jednak większa część osób zaatakowanych przez wirus HSV nie ma takiego szczęścia. Zwykle pojawiają się aż 4 do 5 nawrotów chorobowych w ciągu roku. U osób, które borykają się z nawrotowym typem opryszczki płciowej objawy chorobowe pojawiają się zwykle po stosunkach seksualnych lub też po dużym wysiłku fizycznym, stresie czy też opalaniu. Często także pojawiają się u kobiet w czasie krwawienia miesiączkowego.

Na szczęście opryszczce nawrotowej rzadko towarzyszą inne objawy niż skórne (to znaczy ból głowy, mięśni, gorączka, powiększenie węzłów chłonnych itp.). Owrzodzenia, swąd oraz ból są zwykle mniejsze niż w przypadku opryszczki pierwotnej i towarzyszą zakażonej osobie zwykle tylko przez okres jednego tygodnia. Nawroty choroby mogą objawiać się również jako nerwobóle krzyżowe lub jako zmiany skórne na pośladkach, wokół odbytnicy oraz z tyłu kończyn dolnych.

