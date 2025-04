Pierwszą część poradnika stanowi bogate kompendium wiedzy na temat cholesterolu i chorób serca. Autorka wyjaśnia różnice pomiędzy LDL – „złym cholesterolem” – i HDL – „dobrym cholesterolem”. Opisuje przyczyny zbyt wysokiego poziomu cholesterolu i jego źródła. Wymienia także choroby powodowane zbyt wysokim poziomem cholesterolu.

Najwięcej miejsca autorka poświęciła opisowi dziesięciopunktowego planu obniżania cholesterolu. Plan ten opiera się głównie na zaleceniach dietetycznych.

Z dziesięciu opisanych metod dziewięć polega na wprowadzaniu do diety produktów, które pomagają obniżyć cholesterol. Działanie substancji zawartych w tych pokarmach jest szczegółowo opisane. Autorka podpowiada także, czym można zastąpić te produkty jeśli ich nie lubimy lub cierpimy na ich nietolerancję, a także jak je przyrządzać i z czym łączyć. Ważne wskazówki i zalecenia zostały wyodrębnione w ramkach, co bardzo ułatwia szybkie odszukanie istotnej dla nas informacji.

Ostatnią z opisanych metod są częste spacery. Choć autorka w nazwie metody używa słowa „spacery”, chodzi tu o każdy rodzaj aktywności fizycznej. Dr Janet Bond Brill charakteryzuje ryzyko, jakie niesie ze sobą unikanie aktywności fizycznej, podkreśla też znaczenie ruchu w walce z cholesterolem. Wymienia powody, dla których warto wykonywać ćwiczenia, doradza także, w jaki sposób zmotywować się do regularnych treningów. Z poradnika dowiemy się, jakie ćwiczenia będą dla nas najbardziej korzystne, a także jak dbać o swoje bezpieczeństwo podczas ich wykonywania.

Dodatkową zaletą książki „Obniż swój cholesterol” są praktyczne dodatki umieszczone w ostatnim rozdziale: karta kontrolna, na której zaznaczamy metody, które danego dnia zastosowaliśmy, oraz wykres postępów w zwalczaniu złego cholesterolu. Znajdziemy tu także praktyczne wskazówki jak stosować plan ułożony przez autorkę – przykładowe dania i ćwiczenia na każdy dzień objęte programem obniżania cholesterolu. Sporo miejsca w książce zajmuje rozległy jadłospis na każdy dzień z czterech tygodni walki z cholesterolem. Znajdują się tu nie tylko opisy potraw, ale także przepisy umożliwiające samodzielne ich przygotowanie. Dzięki specjalnym wykresom i tabelom będziemy mieli możliwość ocenić ryzyko wystąpienia chorób związanych z cholesterolem w prospektywnie kilku lat.

Poradnik „Obniż swój cholesterol” polecany jest szczególnie osobom, które od wielu lat prowadzą bezskuteczną walkę ze zbyt wysokim cholesterolem i nie chcą bądź nie mogą walczyć z nim środkami farmakologicznymi.

