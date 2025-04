Książki dr Janet Bond Brill są uznawane za przełomowe publikacje w dziedzinie promowania zdrowego stylu życia oraz zwalczania chorób układu krążenia. Jako uznany fizjolog prowadzi m.in. badania w zakresie nadciśnienia – jego przyczyn oraz możliwości zapobiegania następstwom nadciśnienia.

Nadciśnienie to obecnie jedna z głównych przyczyn wielu chorób, trapiących społeczeństwa krajów bogatych i rozwijających się. Nieleczone nadciśnienie stanowi szalenie istotne zagrożenie dla zdrowia i życia - zapewne każdy zgodzi się z tym, że to właśnie skutki nadciśnienia spowodowały śmierć czyjejś babci, brata czy przyjaciela. Nadciśnienie jest kluczowym czynnikiem rozwoju chorób krążenia, z którymi zmaga się tak wiele osób. Życie w biegu, stres i niezdrowa dieta sprzyjają wystąpieniu groźnych chorób, dlatego tak ważna jest dbałość o kondycję organizmu. Każdy, kto chce dowiedzieć się, w jaki sposób zmienić swoje nawyki żywieniowe na zdrowsze, powinien zapoznać się w przedstawionym w lekturze kursem czterotygodniowym.

Autorka książki pokazuje, jak w zaledwie cztery tygodnie, bez żadnych leków, wprowadzić i utrwalić istotne zalecenia dietetyczne, które mają uchronić przed skutkami nadciśnienia. Uczy, jak przekonać się do ćwiczeń, jedzenia szpinaku, bananów i soi, a wysokokaloryczne ciasta zastąpić gorzką czekoladą. W restauracji wcale nie trzeba dosalać potraw, a w domowej kuchni warto wprowadzić zdrowe ograniczenia.

Książka "Obniż swoje ciśnienie" zawiera także kilka praktycznych dodatków, jak chociażby:

przykładowy plan posiłków i ćwiczeń,

codzienna lista dziesięciu kroków (plansza),

kieszonkowa lista minerałów.

Poszczególne rozdziały dotyczące zarówno opisu problemu nadciśnienia i chorób z nim związanych oraz założeń zdrowej diety, zostały wzbogacone o przydatne tabele i ramki, w których wyróżniono najistotniejsze informacje i ciekawostki.

