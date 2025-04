Barwa moczu

Kolor moczu jest bardzo ważną cechą, która świadczy o jego składzie. Prawidłowa porcja moczu powinna mieć kolor żółty (w laboratoriach ten odcień nazywany jest „słomkowożółtym”). Wszelkie odstępstwa od tego koloru mogą świadczyć o toczącym się procesie patologicznym w narządach, zajmujących się filtrowaniem krwi ze zbędnych produktów przemiany materii.

Mocz podbarwiony krwią (czerwony) może świadczyć zarówno o zakażeniach, wymagających szybkiego wdrożenia antybiotykoterapii, jak i procesach przebiegających z uszkodzeniem nefronów (tak zwanych nefropatiach), a także o rozwijających się procesach nowotworowych – raku nerki lub pęcherza moczowego. Każdy epizod krwiomoczu powinien być zatem skonsultowany z lekarzem pierwszego kontaktu, który na podstawie dodatkowych objawów klinicznych ustali dalsze postępowanie diagnostyczne lub terapeutyczne.

Ciemny mocz (o barwie pomarańczowej lub nawet brązowej) może świadczyć o rozwoju choroby wątroby związanej z zastojem żółci (na przykład w przebiegu kamicy pęcherza moczowego). Mocz o barwie czarnej to oznaka podawania żelaza lub zatruć substancjami toksycznymi (na przykład fenolem) lub chorób ogólnoustrojowych takich jak porfiria czy alkaptonuria.

Pienienie się moczu

Jest to bardzo ważny sygnał w diagnostyce chorób układu moczowego. Pienienie się moczu (powstawanie piany przy okazji jego oddawania) lub nadmierna jego gęstość czy zmętnienie to bardzo częste zjawiska występujące przy okazji białkomoczu, czyli nadmiernego wydalania białka podczas mikcji. Białkomocz może być oznaką fizjologii organizmu i nie musi świadczyć o groźnej chorobie nerek. Pojawia się na przykład w ciąży, w infekcjach przebiegających z gorączką lub po wytężonym wysiłku fizycznym czy długim okresie przebywania na stojąco.

Przewlekła obecność białka w moczu nie jest jednak niczym dobrym dla nerek – cząsteczki białka uszkadzają delikatne struktury nefronów, prowadząc stopniowo do ich uszkodzenia. Białkomocz nie jest zatem jedynie objawem, ale także czynnikiem wywołującym uszkodzenie nerek.

Nieprzyjemny zapach moczu

Świeżo oddany mocz w stanie zdrowia jest płynem fizjologicznym, posiadającym swój specyficzny zapach, który nie należy do najprzyjemniejszych, ale jest on stały i mało intensywny. W zakażeniach dróg moczowych związanych z obecnością bakterii w moczu, zapach moczu staje się gnilny, bardzo mocny i zdecydowanie bardzo odrzucający. Jest to również wskazanie do pilnej diagnostyki chorób układu moczowego, gdyż świadczy o masywnym zakażeniu bakteryjnym, wymagających leczenia antybiotykami.

