Ludzie są coraz starsi, a liczba osób z demencją wzrasta. Czynniki kontrolujące procesy zwyrodnieniowe mózgu są nadal w większości nieznane. Jednak naukowcy zakładają, że czynniki takie jak stres, nagromadzenie toksyn, a także zapalenie przyspieszają procesy starzenia się mózgu. Istnieją też mechanizmy, które mogą - niczym ochroniarz - chronić mózg przed degeneracją lub naprawiać uszkodzone połączenia.

Naukowcy odkryli nieznaną dotąd funkcję receptora kanabinowego typu 1. Receptor wiąże się z kanabinoidami takimi jak THC - substancją czynną w cannabis sativa i endokanabinoidami, syntezowanymi przez organizm. Również te receptory warunkują odurzający efekt haszyszu i marihuany. Rceptor CB1 nie tylko ma potencjał uzależniający, ale także odgrywa rolę w degeneracji mózgu. Myszy, u których receptor CB1 został usunięty (myszy knock-out) wyraźnie różniły się od reszty. "Myszy knock-out miały znacznie upośledzoną pamięć i zdolność uczenia się, wykazywały wyraźną utratę neuronów w hipokampie" - powiedział dr Andras Bilkei-Gorzo. Ponadto, naukowcy odkryli procesy zapalne w mózgu. Im myszy bardziej się starzały, tym bardziej zaawansowane były procesy zwyrodnieniowe. Procesy zachodzące w starzejącym się mózgu myszy mają zaskakująco wiele podobieństw do procesów w ludzkim mózgu. Możliwe, że endokanabinoidy będą tworzyć mechanizm ochronny przed starzeniem się ludzkiego mózgu. Oczywiście, badacz ostrzega, będzie to wymagać dodatkowych badań.

ScienceDaily /kp

