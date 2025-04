Szokujące wyniki amerykańskich badań

Amerykańscy naukowcy z OSUCCC-James przeprowadzili badania, których celem było sprawdzenie, jaki wpływ na śmiertelność wśród kobiet, u których zdiagnozowano nowotwór piersi, ma opóźnienie rozpoczęcia terapii.

Wyniki badań wykazały, że oczekiwanie na leczenie zaawansowanego raka piersi dłużej niż 60 dni zwiększa ryzyko śmierci. U pacjentek, które rozpoczynają terapię krótko po diagnozie, zagrożenie jest zdecydowanie niższe.

– W kontekście kolejek do uzyskania świadczeń i terapii w polskiej służbie zdrowia oraz kończących się pod koniec roku limitów w szpitalach onkologicznych, wyniki badania amerykańskich naukowców powinny skłonić przedstawicieli instytucji decyzyjnych do reorganizacji i lepszego zarządzania dostępem do świadczeń w onkologii. Oczekiwanie na leczenie przekraczające 60 dni, w świetle obecnej wiedzy medycznej, wpływa na wzrost śmiertelności pacjentów. Niestety, w Polsce leczenie onkologiczne wciąż nie jest zaliczane do leczenia ratującego życie. Wierzymy, że dzięki naciskom organizacji reprezentujących pacjentów, między innymi fundacji Alivia, wkrótce uda się to zmienić – mówi Bartosz Poliński z Fundacji Onkologicznej Osób Młodych Alivia, propagującej pro aktywną postawę w zapobieganiu i leczeniu chorób nowotworowych.

Zobacz też: Czynniki zwiększające ryzyko raka piersi

Reklama

Jak przebiegały badania?

W badaniu wzięło udział ponad 1700 kobiet, u których rozpoznano raka piersi.

Część z nich rozpoczęła leczenie w ciągu 30 dni, kolejne – do 60 dni od potwierdzenia diagnozy, a jedna na dziesięć spośród badanych przystąpiła do leczenia po upływie 60 dni od momentu potwierdzenia diagnozy.

Dowiedziono, że opóźnienie rozpoczęcia terapii wśród pacjentek cierpiących na raka piersi w stadium zaawansowanym było związane z 85% wyższym ryzykiem śmierci w następstwie choroby nowotworowej. Co więcej, ogólne ryzyko zgonów wzrosło u tych kobiet o 66%, w porównaniu z pacjentkami, które szybciej zostały poddane terapii.

Reklama

Optymistyczne prognozy

Wyniki badania jednoznacznie pokazują, że jest szansa na poprawę wyników w walce z rakiem piersi, jeżeli pomoc kobietom z nowotworem zdiagnozowanym w późnym stadium będzie udzielana wcześniej. Nawet jeśli terapia nie pozwala na powrót do zdrowia, to wczesne jej rozpoczęcie może przedłużyć życie chorych.

Zobacz też: Na czym polega profilaktyka raka piersi?