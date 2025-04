Autorka Natalia Rose porusza ważne dla kobiet problemy, takie jak: walka o smukłą sylwetkę i zdrowie, uporczywy cellulit czy zaburzenia hormonalne. W książce znajdziemy zbiór porad, które pomogą w zmianie niezdrowego trybu życia. Zawarta w poradniku propozycja kompleksowej terapii, ma na celu oczyścić organizm z toksyn i wprowadzić nas w temat naprawdę zdrowego żywienia - bez środków oczyszczających organizm z toksyn oraz katorżniczych metod. Dzięki usunięciu ze wszystkich komórek zbędnych i szkodliwych substancji mamy szansę zapanować nad własnym ciałem i zdrowiem. To właśnie prawidłowe odżywianie autorka wskazuje jako lekarstwo na większość chorób cywilizacyjnych.

Książka składa się z 5 części, w których Natalia Rose porusza problemy związane z oczyszczaniem organizmu. Autorka przedstawia dwa warianty programu detoksu, a w wyborze najodpowiedniejszego z nich dla nas pomaga krótka ankieta.

Oprócz opisu programu w książce znajdziemy także listę zakupów, 30-dniowy plan detoksu oraz przepisy, a wszystko po to, by każda z nas poczuła się lekko w swoim ciele i uwierzyła, że jest to w zasięgu ręki!

