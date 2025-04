Od edukacji sportowej do olimpijskiej

Czy sport wychowuje? Niniejsza publikacja skupia się na kwestii wpływu sportu na wychowanie – sport jest formą wychowania do ciała, ale też wychowania człowieka cielesnego. Autor podejmuje próbę antropologicznego uzasadnienia sensu edukacji sportowej i olimpijskiej i podkreśla znaczenie aktywności sportowej dla integralnego rozwoju człowieka. Książka adresowana jest do nauczycieli, trenerów, zawodników, psychologów ,badaczy, kibiców – po to, by podjęli wysiłek spojrzenia w głąb w celu lepszego i głębszego rozumienia sportu.