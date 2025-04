fot. Fotolia

Osoby, które nie są w związkach, nie będą mogły skorzystać z in vitro. W świetle nowej ustawy o leczeniu niepłodności, której zapisy zaczną obowiązywać od listopada 2015 r., metoda in vitro będzie przeznaczona wyłącznie dla par. Jest to zatem ostatni moment dla singielek, które chcą mieć dziecko z nasieniem od anonimowego dawcy.

Ustawa o leczeniu in vitro uwzględnia dyrektywy Unii Europejskiej, którym podlegają wszystkie kraje członkowskie. Jednak przepisy w poszczególnych państwach różnią się w niektórych kwestiach, m.in. ograniczeń dla osób podchodzących do leczenia in vitro. W Polsce, podobnie jak w Austrii, Włoszech czy Szwecji z leczenia metodą in vitro nie będą mogły skorzystać niepłodne singielki.

- Do tej pory do naszych klinik zgłaszało się wiele samotnych kobiet, które nie mogły zajść w ciążę z różnych przyczyn medycznych. Do zapłodnienia in vitro wykorzystywane było nasienie dawcy z banku nasienia. Czasami nie miały własnych komórek jajowych, dlatego decydowały się na in vitro z komórką adoptowaną od anonimowej dawczyni i nasieniem od anonimowego dawcy – mówi lek. med. Robert Gizler, specjalista ginekolog-położnik z kliniki leczenia niepłodności InviMed we Wrocławiu. In vitro dla samotnych kobiet możliwe jest m.in. w Danii, Holandii, Grecji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Para podchodząca do in vitro może być w związku nieformalnym, jednak ustawa mówi o tym, że partner wyrażając zgodę na in vitro, staje się według prawa ojcem dziecka. Niezależnie od tego, czy nasienie do in vitro pochodzi od mężczyzny, którego kobieta wskaże jako swojego partnera, czy od dawcy – z banku nasienia, to zawsze partner uznawany jest przez prawo za ojca.

Wbrew powszechnej opinii, że prawo nie działa wstecz, samotne kobiety, które zamroziły wcześniej swoje komórki jajowe m.in. dlatego, że chorowały na nowotwór, również nie będą mogły skorzystać z in vitro. Według prawa będą mogły wykorzystać komórki rozrodcze w przypadku, gdy znajdą partnera, który formalnie będzie ojcem dziecka. – Informujemy o tym nasze pacjentki, mając na uwadze ich dobro. Nie chcemy by były zaskoczone nowymi przepisami – dodaje Robert Gizler.

Zgodnie z ustawą, leczenie niepłodności metodą in vitro będzie możliwe w przypadku małżeństw i par w związkach nieformalnych, po wyczerpaniu innych metod leczenia. Będzie można je podjąć nie wcześniej niż po roku bezskutecznych starań o dziecko. Wyjątkiem będą sytuacje, w których wiadomo jest, że inne metody niż in vitro nie mają szansy powodzenia.

