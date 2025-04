Czym są nagniotki i modzele?

Odciski na stopach możemy podzielić na dwa rodzaje: nagniotki i modzele.

Nagniotki zazwyczaj powstają na palcach oraz pomiędzy palcami. Przyczyną ich powstawania jest noszenia ciasnego, niewygodnego obuwia lub wada budowy stopy. Zazwyczaj są mocno stwardniałe, małego rozmiaru, okrągłe i posiadają rdzeń (przypominający gwoździk), który uciska znajdujące się pod nim zakończenia nerwowe i powoduje ostry ból.

Modzele natomiast pojawiają się na podeszwach, są duże, płaskie, mają żółtawy kolor i są dosyć miękkie. Tworzą się, gdy nasza stopa jest nierównomiernie obciążona, np. podczas noszenia butów na obcasie. Przyczyn należy szukać również w otyłości i nieprawidłowym chodzie. Nie mają one jednak rdzenia, który naciska na zakończenia nerwowe, z reguły powodują więc raczej promieniujące uczucie palenia.

Nieleczone modzele mogą doprowadzić do stanu zapalnego, który sprawia, że przy każdym kroku będziemy odczuwać ból.

Czy odciski to pęcherze?

Nie należy mylić odcisków z pęcherzami. Pęcherze są to podrażnienia cienkiej skóry, które powstają podczas dłuższego chodzenia, często w niewygodnych lub nowych butach. Skóra nie lubi dłuższego tarcia i reaguje pojawieniem się bąbla. Zachodzący proces wygląda podobnie jak w wyniku oparzeń: z naczyń krwionośnych przedostaje się płyn do tkanki. Powstaje przy tym pęcherz, który ma na celu chronienie przed dalszym podrażnieniem. W przypadku, gdy jednak tarcie nie ustępuje, pęcherz może pęknąć i w efekcie tworzy się rana, którą należy oczyścić i zabezpieczyć, aby nie doprowadzić do zakażenia.

Pęcherze należy chronić dobrze przylegającym do nich specjalnych plastrem. W aptece można zakupić hydrokoloidalne plastry na pęcherze i otarcia, które wyglądają i działają jak dodatkowa warstwa skóry. Plaster możemy również przykleić profilaktycznie, gdy mamy podejrzenie, że but może nas obcierać, dzięki temu unikniemy pojawienia się bąbla.

Jak uniknąć odcisków?

Aby uniknąć odcisków na stopach, warto pamiętać o codziennej pielęgnacji stóp.

Przede wszystkim należy systematycznie używać kremów, które zmiękczają naskórek oraz złuszczających peelingów. Aby usunąć już zrogowaciałą skórę, należy wymoczyć nogi w ciepłej wodzie z mydłem lub solą mineralną (można użyć soli kuchennej), a następnie zetrzeć zmiękczony naskórek specjalną tarką, pilnikiem lub pumeksem.

Można też stosować chemiczne zmiękczanie odcisków specjalnymi plastrami z aktywnym kwasem salicylowym. W tym celu na miejsce zrogowacenia zaklejamy plastrem na odciski, który zmiękcza stwardniały naskórek. Dodatkowo plastry łagodzą uczucie bólu podczas chodzenia. Po kilku dniach stosowania plastrów zmiękczony odcisk zrywamy lub ścieramy pilnikiem do stóp.

Jeśli wielokrotne użycie plastrów nie przyniesie oczekiwanych efektów, należy oddać się w ręce lekarza specjalisty, który może zalecić usunięcie odcisku operacyjnie.

Czasami jednak warto po prostu zrezygnować z uciskających lub zbyt luźnych, niewygodnych butów. Warto również włożyć do butów wkładki ortopedyczne, a w przypadku nagniotków oddzielać palce specjalnymi gumkami, tak by się nie stykały i nie uciskały.

