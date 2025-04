Odciski to niezwykle częsta dolegliwość występująca na naszych stopach.

Reklama

Sytuacja ta miałaby się zupełnie inaczej, gdyby człowiek więcej czasu poświęcał higienie i pielęgnacji stóp.

Co to są odciski?



Odciski można rozpoznać po "czopie rogowym" w części centralnej. Są to zrogowaciałe zgrubienia, powstające na powierzchni podeszwowej stóp, na grzbietach i częściach bocznych palców. Przybierają barwę żółtawą, szarą lub szarożółtą. Ich powierzchnia jest gładka, a kształt w zależności od położenia lekko kopulasty lub wciśnięty w głąb skóry i płaski.

Przyczynami powstawania odcisków są: długotrwały ucisk oraz tarcie, nieprawidłowości w budowie stóp (palce młoteczkowe, halluksy), urazy mechaniczne, niewygodne obuwie, nadwaga. Warto również dodać, że poza czynnikami zewnętrznymi, powstawaniu nagniotków sprzyja indywidualna skłonność do nadmiernego rogowacenia skóry.

Jak się pozbyć odcisków na stopach?



Jak już wcześniej wspomniano ważna jest odpowiednia pielęgnacja i profilaktyka przeciw powstawaniu odcisków. Najnowszym, a zarazem łatwym w użytkowaniu, jest 2 w 1 Ekspresowy aplikator na odciski marki Scholl. Produkt zawiera specjalny skrobak, który łatwo usuwa zrogowaciały naskórek z powierzchni nagniotka, a następnie aplikuje specjalny złuszczający i zmiękczający żel.

Zabieg należy wykonywać 1-2 razy dziennie przez okres co najmniej dwóch tygodni. W razie braku całkowitego wyleczenia kurację należy przedłużyć do momentu, gdy osiągniemy zadowalający efekt. Produkt zawiera substancje złuszczające, dlatego nie należy stosować go na skórę podrażnioną, alergiczną oraz u osób chorych na cukrzycę.

Aby odciążyć miejsce występowania odcisku, warto zastosować piankowe poduszki ochronne marki Scholl oraz lecznicze plastry na odciski marki Scholl. Plastry Scholl zawierają kwas salicylowy złuszczający zrogowaciały naskórek na powierzchni nagniotka.

Reklama

Więcej informacji znajdziesz na www.scholl.com.pl