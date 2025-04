Zdaniem uczonego z Lawrence Technological University w Detroit, równie unikalne jak odciski palców są inne części ciała, np. rzepka w kolanie, którą z powodzeniem można wykorzystać do identyfikacji.

Rozwiązanie to bazuje na technologii MRI (obrazowania magnetyczno-rezonansowego). Można je wykorzystać do szybkiego rejestrowania i identyfikowania osób, np. stojących w kolejkach. Byłoby to szczególnie przydatne na przykład w czasie kontroli paszportowej na lotniskach lub przy wejściach do biur.

Skuteczność nowej metody jej twórca ocenia na około 93 proc. Podkreśla, że może ona być doskonałym dopełnieniem dotychczas stosowanych technik biometrycznych. Zabezpieczenia stosowane pojedynczo można bowiem oszukać, lecz połączenie kilku z nich daje całkowitą pewność i ochronę przed oszustwem.

Zaletą skanowania MRI jest to, że w przeciwieństwie do promieniowania rentgenowskiego nie jest szkodliwe dla organizmu. Wadą zaś to, że na razie urządzenia do rezonansu są bardzo duże, a wykonanie badania, nawet małej części ciała, takiej jak rzepka, zajmuje dużo czasu.

