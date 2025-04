Założeniem tego wydarzenia jest uświadomienie społeczeństwu, że hospicjum nie jest przerażającym i smutnym domem, a miejscem, gdzie nadal toczy się życie, często obfitujące w uśmiech.

Pragnieniem jest by „Odczarować hospicjum” w oczach społeczeństwa, przypomnieć, że każdy człowiek przeżywa dobre chwile, którymi potrafi się szczerze i bezinteresownie dzielić.

Celem pikniku jest to, aby ludzie zobaczyli, usłyszeli, poczuli i posmakowali życia, razem z FHO realizowali swoje pasje i dzielili się pozytywnymi emocjami z innymi.

Piknik odbędzie się na terenie FHO (ul. Pileckiego 105). Rozpocznie się o godzinie 11:00, zakończy o godzinie 17:00. Podczas odczarowania dzieci wraz z rodzicami będą mogły uczestniczyć w wielu ciekawych zabawach: artystycznych, sportowych, intelektualnych. Udział w pikniku jest bezpłatny!

Źródło: materiały prasowe Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa/mn

