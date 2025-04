Fot. Fotolia

Reklama

Boimy się zastrzyków, ale nie ufamy tabletkom

Aż 62% osób zapytanych w ankiecie przeprowadzonej na zlecenie serwisu odczulanie.info przez ośrodek badania opinii OBOAK „jaki sposób podania leku uważasz za bardziej skuteczny” wybrało odpowiedź „w zastrzyku”. Tylko 13% odpowiedziało „doustnie”, a pozostałe 25% „nie mam zdania”.

Wyniki te nie byłyby aż tak zaskakujące, gdyby nie odpowiedzi na drugie pytanie zadane w tej samej ankiecie. Spośród 560 respondentów, których serwis odczulanie.info zapytał „ jaką formę podania leku wybierzesz wiedząc, że obie są równie skuteczne?” aż 78% odpowiedziało „doustnie”, a tylko 20% wybrało odpowiedź „zastrzyk”, pozostałe 2% nie miało zdania na ten temat.

Zobacz także: Fakty i mity dotyczące odczulania

Chociaż większość z nas wolałaby się leczyć bezinwazyjnie, to jednak bardziej wierzymy w skuteczność leków podawanych w zastrzykach. Co na to specjaliści? Prof. Andrzej Emeryk, kierownik Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uważa, że przekonanie, iż każda terapia iniekcyjna w dowolnej chorobie jest „silniejsza” i lepsza, niż terapia doustna, to efekt słabego wykształcenia zdrowotnego Polaków.

– "Trendy we współczesnej medycynie biegną w kierunku stosowania metod nieinwazyjnych wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, zarówno w diagnostyce, jak i w terapii" – mówi prof. Emeryk. Dodaje, że trend ten można świetnie zaobserwować na przykładzie szczepionek stosowanych w immunoterapii (leczeniu alergii).

– "Odczulająca szczepionka podjęzykowa jest tak samo skuteczna jak odczulanie podskórne. Dostępnych jest już także coraz więcej alergenów do odczulania podjęzykowego, czyli możemy tą metodą leczyć coraz więcej rodzajów uczuleń" – mówi prof. Emeryk. – Możliwe więc, że u większości chorych na choroby alergiczne dróg oddechowych, zwłaszcza u dzieci, jest to „metoda przyszłości” – dodaje.

Profesor podkreśla, że najważniejszymi argumentami za jej stosowaniem są:

bezpieczeństwo (brak ryzyka wystąpienia reakcji anafilaktycznej, która może zdarzyć się w przypadku szczepionek w zastrzykach),

przyjazność dla pacjenta (metoda jest bezbolesna),

wygoda w stosowaniu (krople i tabletki podjęzykowe stosuje się samodzielnie w domu, bez konieczności częstych wizyt u lekarza, można je też zabierać ze sobą w podróż).

Szczepionka podjęzykowa jest też lepiej tolerowana przez pacjentów, szczególnie przez małe dzieci.

Reklama

Odczulanie podjęzykowe jest równie skuteczne!

Ostatnim pytaniem, jakie zawierała ankieta serwisu odczulanie.info brzmiało „Jakie kryterium uważasz za najważniejsze przy wyborze leku?”. Respondenci za najważniejszą uznali skuteczność leku (56%) a później jego bezpieczeństwo (42%), pozostałe 2% wybrało odpowiedź „pozostawiam wybór lekarzowi”.

Zdaniem prof. Emeryka lekarze w przypadku większości chorych kierują się dokładnie tymi kryteriami. W Polsce metoda odczulania podjęzykowego jest dostępna od kilku lat i zyskuje coraz większą popularność. Na przeszkodzie temu stać może fakt, że – w przeciwieństwie do zastrzyków – nie jest ona refundowana.

Eksperci podkreślają jednak, że po głębszej analizie kosztów okazuje się, że są one w obu przypadkach porównywalne, bo metoda podjęzykowa nie wymaga tak częstych dojazdów do lekarza, jak metoda iniekcyjna.

Od dwóch sezonów w naszym kraju dostępna jest też najnowocześniejsza forma szczepionki odczulającej – w tabletkach. O tym, że metoda ta jest skuteczna i bezpieczna najlepiej świadczyć może fakt, że w tym roku przeszła ona pozytywną weryfikację amerykańskiej Agencji d.s. Żywności i Leków FDA, która słynie z restrykcyjności.

Zdaniem specjalistów stosowanie w miarę możliwości jak najmniej inwazyjnych metod (nie ingerujących w tkankę) to silny trend we współczesnej medycynie. Najlepszym przykładem na jego rozwój jest ewolucja, jaką przeszły w ciągu ostatnich lat antybiotyki – kiedyś podawane wyłącznie poprzez zastrzyk – dziś są z powodzeniem stosowane przede wszystkim w formie tabletek.

Źródło: Materiały prasowe Odczulanie.info

Zobacz także: Jakie są zalety odczulania podjęzykowego?