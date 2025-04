Książka podzielona jest bardzo przejrzyście na dwie zasadnicze części: Odkrycia i Wynalazki, a każda z nich na trzy rozdziały. Odkrycia zostały podzielone na: geograficzne i astronomiczne, naukowe i biologiczne, archeologiczne i paleontologiczne. Natomiast wynalazki zostały podzielone na: dotyczące podróżowania, ułatwiające życie, dotyczące zabawy i komunikowania się.

Dodatkowo poruszanie się po książce ułatwia dokładny indeks alfabetyczny. Zwraca uwagę ciekawy dobór opisanych odkryć i wynalazków. Od bardzo poważnych (penicylina, chromosomy czy wirusy) do tych bardziej „luźnych” (wymyślenie pizzy Margherita; wynalezienie coca-coli, wody gazowanej, gumy do żucia, flamastrów czy plasteliny).

Zauważalnym ograniczeniem tej książki jest podanie w niej tylko faktów historycznych. Tytuł serii „1000 pytań” sugerować może, że – w kontekście zwłaszcza wynalazków – znajdziemy w książce opisy samych wynalazków, mechanizmów ich działania. Niestety tego brakuje.

Dzieci z pewnością zainteresowałyby jakieś propozycje zabaw, czy eksperymentów do wykonania w domu, nawiązujących do przynajmniej niektórych opisanych wynalazków. Ale mimo tego braku i tak czas spędzony z dziećmi nad tą książką ani przez minutę nie będzie stracony.

Ogromna różnorodność tematyczna zaprezentowanych odkryć i wynalazków da możliwość do refleksji, że każdy może zostać odkrywcą lub wynalazcą. Książka pomaga rozbudzić ciekawość otaczającym światem i dać impuls do zastanawiania się: co by tu jeszcze wynaleźć?

A na pewno po przeczytaniu tej książki pozostaje wrażenie, że na odkrycie i wynalezienie czeka jeszcze wiele faktów, zjawisk czy rzeczy, bez których – już po ich upowszechnieniu – nie będzie sobie można wyobrazić świata.

Warto sięgnąć po tą pozycję, choćby po to by poznać odpowiedź na pytanie: Kto jako pierwszy natknął się na ślady yeti?

