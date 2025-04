Kto wynalazł spaghetti? Jaki jest najstarszy instrument na ziemi? Jak została odkryta Troja? Kto odkrył mięsożerne rośliny? Gdzie są źródła Nilu? Czy Wikingowie odkryli Amerykę wcześniej niż Kolumb? – każdy rodzic codziennie słyszy podobne pytania, nie zawsze znając na nie odpowiedzi. Trudno ganić dzieci za głód wiedzy, jeszcze trudniej przyznać się do swojej niewiedzy. Najlepszym rozwiązaniem jest wspólne szukanie odpowiedzi na nurtujące nasze pociechy pytania. Gdzie ich szukać? Najlepiej w książkach! Wydawnictwo Zielona Sowa przygotowało serię „1000 pytań”, a w niej tom „Odkrycia” – niezbędny zestaw dla każdego ciekawego świata dziecka, ale nie tylko. To książka również dla rodziców, którzy chcą rozbudzić chęć i potrzebę zdobywania wiedzy u swoich pociech.

Ta mała książeczka zawiera wiedzę z zakresu archeologii, astronomii, paleontologii, biologii, geografii. Najważniejsze odkrycia, które zmieniły losy ludzkości, zostały opisane w sposób krótki, ale przystępny dla młodego „naukowca”.

Książka ma przejrzystą formę – na każdej stronie znajduje się jedno pytanie i odpowiedź na nie. Poza tym książka zawiera alfabetyczny spis treści, co ułatwia znalezienie interesującego zagadnienia. Hasła zobrazowane są ciekawymi pobudzającymi wyobraźnię grafikami.

Poręczny format książeczki sprawia, że może ona towarzyszyć dziecku w różnych sytuacjach; także podczas każdej podróży czy w przychodni podczas wizyty u lekarza.

