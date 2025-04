Pomaga w kontaktach interpersonalnych, dodaje uroku i pewności siebie, ułatwia nawiązywanie znajomości, podczas rozmów służbowych ujmuje, na randce oszałamia i zniewala.

Kobiety o śnieżnobiałych zębach częściej się uśmiechają, a przez otoczenie postrzegane są jako osoby radosne i przyjazne. Naturalną biel zębów pomoże uzyskać i utrzymać właściwa higiena jamy ustnej oraz stosowanie płynów, które skutecznie przeciwdziałają osadzaniu się płytki nazębnej i tworzeniu kamienia. Już dziś odkryj naturalną biel zębów, a potem podkreśl ją najpiękniejszym, wiosennym uśmiechem.

Listerine® Stay White = bielsze zęby

• Listerine® Stay White to ochronny płyn do płukania jamy ustnej

• Zawiera chlorek cynku, który przeciwdziała krystalizacji płytki nazębnej w kamień nazębny, dzięki czemu zęby zachowują swoją naturalną biel

• Polecany szczególnie osobom z problemem osadzającego się kamienia nazębnego – zmniejsza ilość płytki nazębnej w większym stopniu niż samo szczotkowanie Usuwa aż do 99,9%* bakterii w jamie ustnej

• Odświeża oddech i zapobiega powstawaniu przykrego zapachu z ust

• Formuła płynu oparta jest na naturalnych olejkach: eukaliptusowym, tymolowym i mentolowym

• Nawet przy długookresowym stosowaniu nie powoduje przebarwień szkliwa i wypełnień stomatologicznych oraz nie zmienia równowagi flory mikrobiologicznej w jamie ustnej

• Doskonały dla osób noszących stałe aparaty ortodontyczne, gdyż dociera do trudno dostępnych miejsc i zapobiega demineralizacji szkliwa

*W badaniach laboratoryjnych

Pojemność i rekomendowana cena: 250 ml – 11,99 zł; 500 ml – 16,99 zł

Produkt dostępny w sprzedaży masowej i w aptekach.